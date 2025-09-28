Le président de la Douma d’État de Russie arrive à Hanoï

Dans l’après-midi du 28 septembre, le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Volodine, est arrivé à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam et coprésidant la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’État de Russie, les 28 et 29 septembre 2025, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, cette visite du président de la Douma d’État de Russie au Vietnam a lieu l’année où les deux pays célèbrent de nombreux événements majeurs dans leurs relations bilatérales ainsi que pour chacun d’eux : 75 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Russie, 80 ans de la Victoire de la Grande Guerre patriotique et 80 ans de la Fête nationale du Vietnam.

Cette visite vise à promouvoir la mise en œuvre des grandes orientations pour approfondir davantage le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la visite, Viatcheslav Volodine et Trân Thanh Mân coprésideront la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Russie. Il s’agit du plus haut et du premier mécanisme de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et un organe législatif étranger.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette réunion, les deux parties partageront leurs expériences en matière de législation et d’exercice de la fonction de supervision parlementaire dans la mise en œuvre de la coopération, ainsi qu’échangeront sur des solutions d’orientation pour les gouvernements des deux pays afin de résoudre les difficultés spécifiques dans la coopération bilatérale actuelle, notamment en cherchant de nouveaux moteurs, en exploitant efficacement des domaines riches en potentiel tels que la science et la technologie, l’éducation et la formation, dans le but de "renouveler les relations" et d’élever le niveau de coopération.

VNA/CVN