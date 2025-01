L'UNESCO célèbre la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante

L'UNESCO a célébré ce mercredi 22 janvier dans son siège à Paris la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (JMCA), placée sous le thème de cette année : "Préserver et promouvoir les héritages ancestraux : un élan de fraternité intergénérationnelle".

>> L'UNESCO et l'OMM lancent l'Année internationale de la préservation des glaciers

"Les cultures africaines et afro-descendantes sont une source précieuse de sagesse, de créativité et de résilience", a indiqué dans son discours Simona-Mirela Miculescu, présidente de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO.

Pour Mme Miculescu, la célébration de la JMCA permet d'assurer la pérennité des patrimoines culturels en faveur à un "dialogue intergénérationnel". "Quelle responsabilité plus grande nous revient que de transmettre nos cultures avec leurs valeurs, traditions et savoirs aux générations futures ?"

"L'Afrique est un continent qui a autant de diversité (...) Je me suis dit qu'il faudrait un jour dans l'année que les Africains et leurs descendants célébraient leur tradition, à l'image du Nouvel An chinois que tous les Chinois célèbrent", a indiqué le Togolais John Ayité Dossavi, qui a été à l'initiative de la création de la JMCA.

"Il faut qu'on se rappelle que cette idée ne vienne pas des États, ni des institutions internationales. C'est une idée issue de la société civile. Nous avons lancé ce projet en 2014, et c'était en 2015 que nous avons demandé son institutionnalisation", a-t-il témoigné.

Lors de la 40e session de sa conférence générale en 2019, l'UNESCO a proclamé le 24 janvier Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante qui met à l'honneur les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines à travers le monde.

Xinhua/VNA/CVN