Son Doong en vedette sur 60 Minutes : un tournant historique pour le tourisme à Quang Tri

Le 30 mars à 7h00 (heure du Vietnam), la célèbre émission 60 Minutes de la chaîne américaine CBS a diffusé un reportage consacré à la grotte de Son Doong, située dans la province centrale de Quang Tri.

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Cet événement médiatique d’envergure a suscité un écho retentissant, contribuant de manière significative à la promotion de la destination et affirmant la position de Quang Tri sur l’échiquier du tourisme mondial.

Le choix de ce programme de prestige, l’un des plus suivis au monde, de poser ses caméras à Son Doong constitue un événement majeur pour le tourisme de la province ainsi que pour le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, site classé au patrimoine mondial. Ce reportage est attendu comme un catalyseur stratégique pour les activités de promotion touristique de l’année 2026, renforçant le statut de Son Doong en tant qu’icône mondiale de l’aventure et de l’exploration de la nature.

Au-delà du marketing de destination, ce documentaire constitue une archive médiatique de grande qualité, fondée sur une rigueur scientifique et une crédibilité journalistique solides. Par son approche narrative rigoureuse, 60 Minutes contribue à sensibiliser la communauté internationale à l’importance géologique, écologique et à la conservation du site du patrimoine mondial naturel de Phong Nha - Ke Bàng, participant ainsi à façonner une image mondiale en accord avec un tourisme responsable et durable.

Face à cette opportunité, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Tri collabore activement avec les autorités compétentes pour déployer une vaste campagne de communication. Cette campagne, aux contenus riches et variés, cible prioritairement les marchés touristiques majeurs, tant nationaux qu’internationaux, avec l’ambition de faire de Quang Tri un centre de tourisme d’aventure de premier plan en Asie.

Cette année, Quang Tri organisera une série d’événements culturels, sportifs et touristiques d’envergure, notamment la Semaine de la culture et du tourisme prévue fin avril, suivie du Festival pour la paix qui se déroulera jusqu’en décembre, ainsi que les activités préparatoires pour l’Année nationale du tourisme qui se tiendra dans la province en 2027.

En combinant l’impact des médias internationaux et le dynamisme des actions locales, les autorités espèrent créer une véritable percée dans l’attractivité touristique de la région.

Depuis plus de cinq décennies, 60 Minutes de CBS s'impose comme l'un des formats de journalisme d'investigation les plus influents de la télévision mondiale. Aujourd'hui, l'émission rassemble régulièrement plus de huit millions de téléspectateurs par épisode, et bénéficie d'une large audience sur les plateformes numériques internationales, notamment en Amérique du Nord.

Chaque diffusion a un impact considérable, non seulement sur les médias, mais aussi dans les sphères académique, scientifique et de sensibilisation du public.

Photo : VNA/CVN

Le reportage sur la grotte de Son Doong retrace la découverte de la grotte et les efforts d’exploration menés sur le long terme par l’Association britannique de recherche spéléologique (BCRA), des premières études aux recherches scientifiques les plus poussées. Ce projet offre une occasion rare de présenter Son Doong de manière exhaustive et faisant autorité à des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Du 14 au 17 janvier 2026, l’équipe de production de 60 Minutes a choisi Son Doong comme unique lieu de tournage pour un reportage approfondi et d’envergure, entièrement consacré à la plus grande grotte du monde : sa découverte, son exploration et ses valeurs exceptionnelles.

Ce tournage a été organisé en étroite collaboration avec Oxalis Adventure et a mobilisé une équipe de neuf personnes, dont les producteurs Nicole Young et Jonathan Partridge, le correspondant Scott Pelley, l’équipe de tournage professionnelle de CBS et le photographe de renom Ryan Deboodt.

VNA/CVN