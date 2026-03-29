Lancement de l'Année nationale du tourisme Gia Lai 2026

L’Année nationale du tourisme Gia Lai 2026, placée sous le thème "Les montagnes embrassent la mer", a été inaugurée samedi soir 28 mars dans la province de Gia Lai, située dans les Hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên).

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La cérémonie d’ouverture a offert à des milliers de spectateurs un spectacle son et lumière à la fois grandiose et moderne, tout en étant profondément ancré dans l’identité culturelle locale.

Photos : Gia Huy/VGP/CVN

Dans son allocution, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a indiqué que l’événement, qui se déroule du 23 au 30 mars, propose un programme riche de 244 activités réparties dans toute la province. Celui-ci comprend notamment des festivals gastronomiques, des compétitions de pickleball, ainsi que des forums de promotion économique et des conférences de coopération avec les provinces frontalières du Laos et du Cambodge.

De son côté, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a salué la percée spectaculaire de Gia Lai, qui a su capitaliser sur le tourisme vert et communautaire pour attirer 12,4 millions de visiteurs en 2025, générant des recettes de 29.000 milliards de dôngs (1,1 milliards de dollars). Selon lui, ces résultats constituent un levier solide pour renforcer la position de la province sur la carte touristique nationale.

S’inscrivant dans la continuité des 21 éditions précédentes, l’Année nationale du tourisme Gia Lai 2026 reflète également une vision stratégique renouvelée. Celle-ci vise à valoriser le lien entre montagnes, mer et îles afin de créer un écosystème touristique diversifié, cohérent et distinctif.

VNA/CVN