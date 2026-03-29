Le tourisme relève le défi du passage à l’adaptation et à l’expansion

Le marché touristique vietnamien est en pleine mutation, la hausse des coûts et la prudence des dépenses incitant les voyageurs, tant nationaux qu’internationaux, à privilégier des voyages plus courts, plus flexibles et axés sur l’expérience. Les séjours courts et flexibles ont le vent en poupe.

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Photo : VNA/CVN

Les agences de voyages constatent une nette évolution de la demande intérieure vers les courts séjours vers des destinations proches, notamment celles accessibles en voiture.

Nguyên Thu Phuong, d’Indochina Pride Travel, indique que les itinéraires reliant Hanoï à Hoa Binh, Môc Châu, Ninh Binh et Quang Ninh suscitent un vif intérêt. Les voyageurs privilégient en effet la commodité, le prix abordable et la maîtrise de leurs horaires aux voyages longue distance.

Parallèlement, les habitudes de voyage évoluent. Selon Trinh Thu Huong, directrice de HappySmiles Vietnam Travel, de plus en plus de touristes vietnamiens optent pour le voyage indépendant, la location de voiture et la réservation en ligne plutôt que pour les voyages organisés traditionnels.

Si des destinations établies comme Phu Quôc et Nha Trang restent populaires, de nombreux voyageurs préfèrent désormais concevoir leurs propres itinéraires, y compris des voyages transcontinentaux prolongés.

Parallèlement, les voyages à l’étranger gagnent en popularité auprès des groupes de touristes. Les professionnels du secteur constatent que, pour certains segments, les voyages internationaux sont désormais considérés comme abordables, voire compétitifs avec les destinations nationales.

Les voyageurs à budget moyen se tournent de plus en plus vers les marchés voisins tels que la Chine et la Thaïlande, tandis que les clients haut de gamme continuent de privilégier les destinations long-courriers comme l’Europe et l’Australie.

Cependant, le secteur des voyages à l’étranger n’est pas sans difficultés. La hausse du prix du carburant a fait grimper les coûts d’exploitation, tandis que les tensions géopolitiques dans certaines régions freinent l’enthousiasme des voyageurs. L’instabilité au Moyen-Orient, par exemple, a perturbé les liaisons aériennes, obligeant les agences de voyages à modifier ou à annuler certains itinéraires.

Le tourisme récepteur est également sous pression. Trinh Thu Huong a noté que les arrivées internationales au Vietnam ont diminué d’une année sur l’autre, en partie à cause de la connectivité aérienne limitée et des inquiétudes accrues des voyageurs quant aux risques sanitaires. Ce ralentissement est particulièrement visible sur les marchés asiatiques, où les réservations de dernière minute sont courantes, les demandes de renseignements concernant les voyages organisés ayant considérablement diminué.

Le tourisme expérientiel et créatif en plein essor

Malgré les difficultés actuelles, le tourisme expérientiel et créatif gagne du terrain. Au lieu de se cantonner aux itinéraires classiques comme Hanoï, Ha Long, Ninh Binh ou Sa Pa, les visiteurs internationaux s’aventurent de plus en plus vers des destinations moins connues du Nord-Est et du Nord-Ouest, notamment Hà Giang, Cao Bang, Bac Kan, Lào Cai et Diên Biên, ainsi que vers des circuits axés sur l’aventure dans des provinces du Centre telles que Quang Binh.

Photo : VNA/CVN

La demande évolue vers des expériences immersives qui mettent l’accent sur la découverte, la culture locale et l’échange personnel, remplaçant progressivement les voyages purement axés sur les loisirs. Cela reflète une préférence plus marquée pour des voyages plus riches, plus originaux et plus personnalisés.

Cette tendance est tout aussi visible chez les voyageurs nationaux, notamment les familles. Les parents sont de plus en plus enclins à investir dans des activités pratiques permettant aux enfants d’apprendre des valeurs culturelles et des compétences concrètes par l’expérience directe, de la cuisine traditionnelle à l’artisanat en passant par les activités communautaires.

Les modèles de tourisme créatif ancrés dans le territoire se développent également. Nguyên Công Tinh, propriétaire d’une maison d’hôtes à Môc Châu, explique que les visiteurs sont particulièrement attirés par des activités telles que la peinture à la cire sur tissu, la confection de gâteaux de riz traditionnels, la préparation de spécialités locales, l’apprentissage de la fabrication du papier ou la cueillette de fruits de saison. Ces expériences permettent aux touristes de s’immerger plus profondément dans la vie locale, offrant une expérience culturelle enrichissante qui va bien au-delà des visites touristiques classiques.

Selon les experts, cela reflète une tendance mondiale plus large vers un tourisme créatif, où l’expérience du visiteur, l’implication de la communauté et le caractère unique des destinations sont primordiaux.

Au Vietnam, cette tendance est de plus en plus considérée comme essentielle, car le secteur cherche à diversifier son offre et à renforcer sa compétitivité. La stratégie nationale du tourisme à l’horizon 2030 souligne également l’importance du développement durable, qui doit concilier croissance économique, préservation du patrimoine culturel, protection de l’environnement et amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Le Professeur associé Pham Trung Luong, de l’Association vietnamienne de formation au tourisme, souligne que l’interaction directe avec les communautés locales, à travers la découverte culturelle, les activités créatives et le partage d’expériences, est la clé de l’attrait du tourisme créatif. Cette implication permet aux visiteurs d’approfondir leur compréhension de la culture locale, tout en contribuant à des séjours plus longs et à des dépenses plus importantes.

Il a ajouté que le tourisme créatif n’est pas soumis aux aléas de la saisonnalité, car ces activités peuvent être pratiquées toute l’année. Outre l’enrichissement de l’expérience des visiteurs, ce modèle génère également des emplois et des revenus pour les populations locales, renforçant ainsi le tourisme communautaire.

Après plus de trente ans de croissance, l’industrie touristique vietnamienne a réalisé des progrès considérables, mais continue de faire face à des défis liés à l’efficacité, aux dépenses des visiteurs et à la fidélisation. Dans ce contexte, le tourisme créatif apparaît comme une solution prometteuse.

Les experts affirment que, dans un environnement de marché volatil, le secteur doit rester agile, adapter ses produits et privilégier des offres personnalisées et expérientielles. La convergence du voyage de loisirs et de la découverte culturelle devrait s’accélérer, offrant une voie durable qui réponde à l’évolution des préférences des voyageurs tout en préservant l’identité culturelle et en soutenant les communautés locales.

VNA/CVN