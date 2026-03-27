Le tourisme à Gia Lai - potentiel et perspectives de développement durable

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Gia Lai, a organisé le 27 mars un Forum intitulé "Tourisme à Gia Lai - potentiel et perspectives".

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Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni plus de 200 délégués, comprenant des gestionnaires, des experts, des investisseurs et des entreprises opérant dans le secteur du tourisme, tant au niveau national qu'international. Ce forum est une occasion importante pour évaluer le potentiel, les avantages ainsi que les opportunités de développement du tourisme dans la province de Gia Lai pour la période à venir.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-secrétaire du Parti de la province de Gia Lai, Châu Ngoc Tuân, a souligné que la province considère le tourisme comme l'un des cinq piliers essentiels du développement économique. Avec pour objectif de faire du tourisme un secteur durable, professionnel et riche en identité d'ici 2030, la province mettra l'accent sur le développement du tourisme tout en préservant l'environnement, en conservant les valeurs culturelles et en améliorant le niveau de vie des habitants. Gia Lai met également l'accent sur la transformation numérique et le renforcement des liens régionaux comme moteurs de son développement touristique.

Le forum a pour objectif de créer un espace d'échange et de discussion entre les autorités gestionnaires, les experts, les entreprises et les investisseurs, afin de partager des idées et proposer des solutions visant à développer le tourisme à Gia Lai de manière efficace, durable et à forte valeur ajoutée. L’un des objectifs clés du forum est de mieux identifier le potentiel et les atouts uniques du tourisme de Gia Lai, et de proposer des solutions novatrices pour faire progresser le secteur.

Trois éléments fondamentaux

Selon les autorités de la province, le développement du tourisme doit être basé sur trois éléments fondamentaux : la culture, la nature et les habitants. Par ailleurs, la préservation des ressources naturelles, la conservation des valeurs culturelles locales, associées au modèle "forêt primaire - culture locale - expérience immersive", constitue une stratégie clé pour le développement du tourisme écologique, communautaire et agricole expérientiel. Gia Lai se concentre également sur le développement de produits touristiques uniques, tels que le tourisme d’aventure, le tourisme de luxe et la culture du gong.

Photo : VNA/CVN

Lors du forum, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné que Gia Lai est à un tournant important pour le développement du tourisme, en passant de la phase "exploitation du potentiel" à celle de "création de valeur et de positionnement de marque". Gia Lai est considérée comme une région riche en ressources naturelles et culturelles, avec un écosystème touristique unique qui combine harmonieusement forêt, mer, culture et histoire. Ces éléments offrent un potentiel précieux pour développer un tourisme durable, attirant ainsi les visiteurs nationaux et internationaux.

Hô An Phong a également suggéré aux délégués de se concentrer sur l’analyse et la formulation de solutions pour le développement du tourisme à Gia Lai à l’ère moderne. Il est nécessaire de privilégier le développement du tourisme écologique, communautaire et des produits touristiques spécifiques au territoire de Gia Lai, tels que le tourisme d'aventure et les expériences culturelles liées aux gongs.

Il a également insisté sur la nécessité de développer les infrastructures touristiques, notamment en matière de transport et de connexion aérienne, afin de faciliter l'accès des visiteurs.

De plus, Gia Lai doit réorganiser son espace de développement touristique, en attribuant à chaque région des produits touristiques distincts afin d'éviter les duplications et de mieux répartir les ressources.

L'une des discussions marquantes du forum a porté sur le développement du tourisme à Gia Lai dans le nouveau contexte, en mettant l’accent sur l’identification des ressources touristiques, des avantages comparatifs et du positionnement du tourisme local au sein du système touristique national. Les délégués ont échangé sur des points essentiels tels que l'amélioration des capacités de connexion, le développement de produits touristiques typiques de Gia Lai, tels que le tourisme nocturne, et le renforcement des liens avec les régions voisines pour créer une chaîne de produits touristiques attractifs.

Les autorités de Gia Lai se sont engagés à continuer d’améliorer l’environnement d'investissement, en offrant des conditions favorables aux entreprises et investisseurs pour développer le tourisme dans la région. La province soutiendra les entreprises pour garantir un développement touristique durable, tout en maximisant les ressources pour créer des produits touristiques de grande valeur, attirant ainsi de nombreux visiteurs et contribuant au développement économique et social de la province.

Ce forum n’a pas seulement été une occasion pour les experts, gestionnaires et entreprises de se rencontrer et d’échanger, mais aussi un point de départ stratégique pour l’avenir du tourisme à Gia Lai, dans l’objectif de faire de la province une destination touristique attrayante et unique au Vietnam.

VNA/CVN