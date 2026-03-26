Réveiller le "filon" touristique d’un village floral centenaire

Situé sur l’axe de développement du Nord-Ouest de la capitale, le quartier de Tây Tuu (Hanoï) est depuis longtemps considéré comme l’un des principaux "greniers à fleurs" de la ville, fort d’une histoire presque centenaire. Au-delà de son artisanat traditionnel, il concentre également un riche patrimoine culturel. Pourtant, son potentiel touristique reste encore largement sous-exploité.

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Photo : Thuy Vân/CVN

Évoquer Tây Tuu, c’est d’abord penser à ses vastes champs de fleurs, emblématiques d’un savoir-faire apparu dans les années 1930. Transmise de génération en génération, la culture florale constitue à la fois une activité économique et un marqueur identitaire fort. En 2017, le village a été officiellement reconnu comme village de métier traditionnel de Hanoï.

Un patrimoine dense aux portes de la capitale

Mais Tây Tuu ne se limite pas à son activité horticole. Le site abrite également des vestiges culturels et historiques remarquables, à l’image du sanctuaire de Dông Cô, construit sur une butte selon une configuration géomantique particulière. Ce lieu conserve de précieux artefacts, dont plusieurs décrets impériaux issus de différentes dynasties. À cela s’ajoute un ensemble d’arbres patrimoniaux, notamment des muôm (Mangifera foetida Lour.) âgés de près de 500 ans.

Le sanctuaire est aussi associé au serment de loyauté et de fidélité, une cérémonie d’envergure nationale remontant à la dynastie des Lý (1009-1225), dont l’histoire s’étend sur près d’un millénaire. Ce patrimoine contribue à inscrire Tây Tuu dans l’histoire de Thăng Long - Hanoï.

Autre temps fort : le festival de natation de Dam, inscrit depuis 2018 au patrimoine culturel immatériel national. Organisé tous les cinq ans, il reconstitue les exercices navals d’autrefois et attire un public nombreux, vietnamien comme international.

Un potentiel réel, encore peu valorisé

Photo : Archives/CVN

Pour de nombreux spécialistes, Tây Tuu dispose de tous les atouts pour développer des formes variées de tourisme : écologique, expérientiel, artisanal ou encore spirituel. Ses paysages floraux, son cadre rural préservé et la richesse de son patrimoine constituent un ensemble rare à proximité immédiate du centre de Hanoï.

Ces dernières années, quelques initiatives locales ont vu le jour. À l’approche du Têt, des jardins ouvrent leurs portes aux visiteurs pour des activités de découverte et de photographie. Certains habitants ont tenté de lancer des cafés ou des hébergements chez l’habitant, afin de valoriser le mode de vie local.

Cependant, ces initiatives restent fragmentées, souvent informelles et difficilement pérennes. Même le festival de Dam, malgré une forte affluence et une large audience en ligne, ne parvient pas encore à transformer cet engouement en flux touristique durable.

Le principal frein au développement touristique de Tây Tuu réside dans ses infrastructures encore insuffisantes. Le réseau routier reste limité, tandis que les services essentiels – hébergement, restauration, espaces de loisirs - font défaut. À cela s’ajoute l’absence de ressources humaines formées, notamment dans les métiers du tourisme.

Photo : CTV/CVN

Par ailleurs, le manque de circuits touristiques structurés empêche Tây Tuu de s’intégrer pleinement dans les itinéraires de visite de la capitale. Conscientes de ces enjeux, les autorités locales ont engagé plusieurs projets visant à améliorer les infrastructures et la connectivité. Parallèlement, un projet de développement touristique articulé autour du patrimoine culturel et du village de métier est en cours d’élaboration, avec l’appui de professionnels du secteur.

Vers une nouvelle destination culturelle

Avec son héritage centenaire et ses atouts culturels, Tây Tuu possède tous les ingrédients pour devenir une destination touristique attractive à proximité immédiate de Hanoï. Reste à mettre en œuvre une stratégie cohérente, structurée et durable.

Si ce potentiel est pleinement exploité, Tây Tuu pourrait dépasser son rôle de fournisseur de fleurs pour la capitale et s’affirmer comme un véritable espace d’expériences culturelles, où les visiteurs viendraient découvrir, au plus près, l’âme d’un village vietnamien entre tradition et modernité.

Mai Quynh/CVN