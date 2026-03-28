Les festivals traditionnels, un levier stratégique pour le développement du tourisme au Vietnam

De plus en plus attractifs, les festivals traditionnels vietnamiens ne se limitent plus à leur dimension culturelle et spirituelle. Grâce à des efforts d’innovation et de valorisation du patrimoine, ils s'imposent désormais comme un moteur essentiel du tourisme, contribuant activement à la croissance économique locale tout en posant de nouveaux défis en matière de qualité et de durabilité.

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Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, les festivals traditionnels au Vietnam ont de plus en plus affirmé leur rôle non seulement dans la vie culturelle et spirituelle, mais aussi en tant que ressource stratégique contribuant au développement du tourisme et de l’économie locale.

À chaque retour du printemps, une multitude de festivals se déroulent avec dynamisme à travers tout le pays, attirant un grand nombre de visiteurs et créant un paysage touristique riche en couleurs.

En réalité, de nombreux festivals majeurs enregistrent une hausse impressionnante du nombre de visiteurs. Des manifestations telles que la fête de Gióng du temple de Sóc et le festival de la pagode des Parfums (Hanoï), la fête de Yên Tu (Quang Ninh) ou encore le festival de la déesse Bà Chúa Xứ au Mont Sam (An Giang) accueillent un afflux considérable de pèlerins et de touristes. Ces chiffres témoignent clairement de l’attrait croissant du tourisme festif, tout en confirmant son rôle de moteur dans l’augmentation de la fréquentation et des revenus du secteur touristique.

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L’un des facteurs clés de cette attractivité réside dans le renouvellement des modes d’organisation et dans l’évolution des mentalités en matière de tourisme. Au lieu de se limiter aux rituels traditionnels, de nombreuses localités accordent désormais une attention particulière au développement d’activités expérientielles et interactives destinées aux visiteurs. Les circuits de découverte du patrimoine, les spectacles artistiques, les activités folkloriques telles que la confection de bánh chưng ou de bánh dày, ainsi que les visites nocturnes des sites historiques deviennent progressivement des éléments phares. Ces innovations enrichissent non seulement le contenu des festivals, mais améliorent également l’expérience des visiteurs et renforcent l’identité de chaque destination.

Potentiel du tourisme festif

Le Vietnam est considéré comme un pays doté d’un immense potentiel pour le développement du tourisme festif. Avec plus de 8.000 festivals, dont la majorité est liée à des sites historiques et à un patrimoine culturel ancien, le pays dispose d’une ressource abondante à exploiter. À l’échelle mondiale, le tourisme lié aux festivals génère des centaines de milliards de dollars chaque année, ce qui en fait une tendance forte et durable. Conscientes de cet enjeu, les stratégies de développement touristique du Vietnam accordent une priorité au développement des produits culturels associés aux festivals et au patrimoine.

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Cependant, malgré ces résultats positifs, le tourisme festif présente encore certaines limites. De nombreux festivals manquent d’investissement structuré, de profondeur et de singularité, ce qui empêche une valorisation optimale de leurs richesses culturelles. La tendance à l’uniformisation rend également difficile leur différenciation aux yeux des visiteurs. Par ailleurs, la surcharge durant les périodes de pointe contraste avec une faible fréquentation en dehors de ces moments. Les services touristiques associés, tels que l’hébergement, la gastronomie ou les loisirs, restent insuffisamment développés, limitant ainsi la capacité à retenir les visiteurs plus longtemps et à augmenter les recettes.

Pour remédier à ces défis, les experts recommandent un changement d’approche. Il est essentiel de procéder à une sélection et à une classification des festivals les plus représentatifs afin de concentrer les investissements, plutôt que de disperser les ressources. Par ailleurs, il convient de renforcer les liens entre les festivals et d’autres formes de tourisme, telles que le tourisme de détente, la gastronomie ou la découverte du patrimoine, afin de créer une offre diversifiée et attractive. La mise en place de circuits touristiques complets permettrait d’allonger la durée de séjour et d’accroître les dépenses des visiteurs.

Levier du développement socio-économique

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En outre, la transition d’une logique de "gestion administrative" vers une "gestion de l’expérience visiteur " est considérée comme déterminante. Les localités doivent s’attacher à construire des récits culturels et historiques propres à chaque festival, tout en intégrant des technologies modernes telles que les codes QR ou la réalité virtuelle. Ces outils offrent aux visiteurs une expérience plus immersive et facilitent l’accès à l’information, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité, notamment auprès des touristes internationaux.

Par ailleurs, les dynamiques de coopération régionale et les réorganisations administratives ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme festif. Elles permettent de connecter les espaces patrimoniaux, de concevoir des circuits thématiques et de créer des régions culturelles distinctives dotées d’offres touristiques diversifiées. Afin de réduire la dépendance à la saisonnalité, il est également nécessaire de développer des espaces d’expérience culturelle, des villages artisanaux ou des activités gastronomiques accessibles toute l’année, assurant ainsi une attractivité continue des destinations.

En somme, si elles sont exploitées de manière judicieuse et investies de façon appropriée, les fêtes traditionnelles peuvent non seulement contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel, mais aussi devenir un levier essentiel du développement socio-économique. Dans un contexte où le tourisme s’oriente vers un modèle durable, le tourisme festif apparaît comme l’un des piliers prometteurs de la croissance future du Vietnam.

VNA/CVN