Le Centre du Vietnam parmi les meilleures destinations mondiales pour 2026

Le Centre du Vietnam, qui allie avec succès un riche patrimoine culturel et historique à une beauté naturelle, est classé 8 e sur la liste des meilleures destinations de voyage pour 2026 du magazine de voyage britannique Time Out .

Photo : VNA/CVN

Le Centre du Vietnam sort officiellement de l’ombre des grandes villes pour devenir un acteur majeur en 2026, a-t-il écrit.

Il n’a jamais été aussi facile de s’y rendre grâce à une vague de nouveaux vols internationaux atterrissant à l’aéroport international de Dà Nang, a-t-il indiqué.

De plus, le paysage urbain se métamorphose avec l’ouverture du Nobu Hotel Danang : imaginez 43 étages de luxe en bord de mer, proposant la cuisine fusion nippo-péruvienne signature de Nobu, a poursuivi le magazine.

Remontant la côte, l’ancienne capitale de Huê connaît une véritable renaissance royale, avec d’incroyables restaurations culturelles en cours dans la ville impériale. Selon Time Out, si vous êtes épuisés par la vie quotidienne, alors le Grand Royal Riverside Huê, un centre de bien-être qui ouvrira bientôt ses portes, sera une véritable oasis de sérénité.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Des dunes de sable de Mui Né au charme décontracté de la côte de Dà Nang, toute la région offre un équilibre parfait entre aventure et luxe, a ajouté le magazine.

Le Centre du Vietnam, un trésor de découvertes et d'expériences uniques, invite les voyageurs à explorer ses nombreux sites naturels et culturels, certains classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses traditions culturelles riches et diversifiées et sa gastronomie raffinée.

Cette région allie harmonieusement l’histoire impériale de Huê, le charme historique de Hôi An, les superbes plages de Dà Nang et Nha Trang, et les merveilles naturelles époustouflantes des grottes du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, dont Son Doong, la plus grande grotte du monde.

Parmi les autres destinations figurant sur la liste de voyages figurent les Rocheuses canadiennes, Rabat au Maroc, Algodões au Brésil, Hambourg en Allemagne, Aoraki/Mont Cook en Nouvelle-Zélande, Mendoza en Argentine et Cirencester en Angleterre.

VNA/CVN