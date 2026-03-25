Hô Chi Minh-Ville

La 22e Fête touristique attirera près de 130 stands commerciaux, touristiques, culturels et culinaires

Le 24 mars, dans la mégapole du Sud, le Service municipal du tourisme et l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (HTA) ont tenu une conférence de presse pour présenter la 22e Fête touristique de Hô Chi Minh-Ville. Placé sous le thème "Un été passionnant", l'événement se déroulera du 2 au 5 avril 2026, dans la zone B du parc 23 Septembre, dans le quartier de Bên Thành.

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Depuis plus de 20 ans, la Fête touristique de Hô Chi Minh-Ville s'est imposée comme un événement annuel incontournable du secteur touristique de la localité, devenant un lieu de rencontre privilégié pour les organismes de gestion, les entreprises et les touristes. C'est également une occasion unique de réunir tourisme, culture, art, gastronomie et technologie dans un espace ouvert, dynamique et riche en émotions, diffusant un esprit d'ouverture, de jeunesse, de dynamisme, d'enthousiasme et d'innovation. Elle invite également à considérer le tourisme comme un voyage complet d'expériences, à la fois émotionnelles et culturelles.

130 stands touristiques attendus

Selon les organisateurs, la Fête touristique de Hô Chi Minh-Ville 2026 se veut un festival d'été multi-expériences, où l'énergie touristique se mêle aux couleurs culturelles vibrantes et au rythme juvénile qui caractérisent la ville. Cet esprit dynamique se manifeste non seulement dans l'espace festif, mais aussi par l'enthousiasme, l'ouverture d'esprit et la soif de découverte des touristes en haute saison.

Mme Nguyên Câm Tu, directrice du Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l'événement de cette année vise à enrichir les expériences et à favoriser les échanges, en proposant un parcours de découverte complet, des produits à la culture, en passant par la gastronomie et les habitants. "Nous espérons que chaque visiteur trouvera son bonheur et ressentira l'énergie positive et l'identité unique de la ville", a-t-elle ajouté.

La fête de cette année rassemble un large éventail d'entreprises touristiques et plus de 20 provinces et villes de tout le pays, avec près de 130 stands commerciaux, touristiques, culturels et culinaires. Cela créera non seulement une grande variété d'activités et d'offres, mais offrira surtout au public une perspective nouvelle, actualisée et plus complète sur l'offre touristique de chaque localité.

Grâce à des programmes d'initiation, au réseautage et à des expériences immersives, l'image de la destination ne se limite plus aux clichés, mais se réinvente avec de nouvelles valeurs, de nouvelles approches et des produits toujours plus spécialisés, originaux et compétitifs.

Outre la présentation et la vente de produits touristiques à prix réduits, les entreprises proposeront des expériences variées, intégrant technologie, jeux et spectacles, contribuant ainsi à créer un espace touristique dynamique où chaque zone devient un point de contact expérientiel. Les visiteurs pourront ainsi explorer et apprécier pleinement la destination de manière authentique.

Selon M. Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la fête touristique de cette année sera l'occasion de renouveler l'image de la ville, une destination qui, depuis la fusion, s'enrichit et se diversifie. Parallèlement, ce sera aussi l’occasion pour la localité, les entreprises et les collectivités locales de renouer des relations de coopération dans un nouveau contexte — non seulement en vendant des produits ensemble, mais aussi en construisant des écosystèmes, en développant des marchés ensemble et en racontant ensemble des histoires de destination plus captivantes.

S’adapter proactivement aux changements mondiaux

Lors de la conférence de presse, de nombreuses entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville ont déclaré qu’à la suite de l’expansion de l’espace administratif, elles développent et mettent en œuvre de nombreux programmes visant à stimuler le tourisme national et international grâce à des tarifs préférentiels permettant aux consommateurs de réduire leurs dépenses de voyage. Par ailleurs, face au conflit au Moyen-Orient qui affecte certains itinéraires touristiques longue distance, les entreprises locales se sont proactivement tournées vers les marchés de proximité tels que la Chine, l’Asie du Sud-Est et les destinations nationales. Cette adaptation du marché leur permet de maintenir une clientèle stable tout en répondant à la tendance actuelle du voyage sûr et abordable.

Selon Mme Nguyên Thi Khanh, présidente de la HTA, les entreprises touristiques s’adaptent proactivement à cette nouvelle phase, notamment dans le contexte de l’expansion de l’espace de Hô Chi Minh-Ville après la fusion administrative. C’est une opportunité pour le secteur du tourisme de développer de nouveaux produits et services, de relier les destinations et de diversifier les expériences proposées aux touristes. Les entreprises renforcent également les liens régionaux et développent des excursions d’une journée, des visites urbaines, l’écotourisme et le tourisme fluvial afin d’attirer les touristes nationaux et internationaux.

La fête touristique de cette année contribuera à affirmer le rôle de Hô Chi Minh-Ville comme pôle touristique du sud du Vietnam, en visant à construire l'image d'une destination dynamique, moderne, riche en expériences et en constante innovation. Outre les activités de promotion et de stimulation de la demande touristique, l'événement proposera également de nombreux programmes, tels que le Forum de l'emploi touristique 2026, des conférences sur les tendances du secteur, des programmes d'échanges culturels, artistiques et sportifs… contribuant ainsi à créer une ambiance dynamique et à renforcer les liens au sein de la communauté touristique.

Concernant les réductions sur les prix des circuits, Saigontourist Travel proposera des remises allant jusqu'à 10 millions de dôngs sur les voyages à l'étranger. De nombreux circuits afficheront des prix compétitifs, comme la Thaïlande à partir de 8,99 millions de dôngs, le Japon à partir de 35,99 millions de dôngs et l'Europe à partir de 89,99 millions de dôngs. Les circuits touristiques en Inde seront proposés à partir de 2,479 millions de dôngs, avec une réduction d'un million de dôngs pour le 30 avril. À noter que les formules "Free & Easy" (billets d'avion + hôtels 4-5 étoiles) seront disponibles entre 6,99 et 7,99 millions de dôngs, avec des réductions pour les groupes et des bons d'achat de 500.000 dôngs.

Texte et photos: Tân Dat/CVN