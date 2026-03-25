Da Nang déploie son programme de relance touristique et de promotion du MICE

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de Da Nang a annoncé le 24 mars, son programme de relance touristique pour 2026. Il porte le message « Da Nang - Un retour à l’authenticité originelle » ainsi qu’un programme de promotion dédié à la clientèle d’affaires sous le thème « Da Nang - Élever l’expérience du tourisme MICE ».

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La directrice adjointe dudit service, Nguyen Thi Hoai An, a souligné que le secteur touristique mondial connaîtra de nouvelles fluctuations en 2026, modifiant profondément les attentes des voyageurs.

Photo : VNA/CVN

Désormais, la tendance ne se limite plus à la simple contemplation des sites touristiques. Elle s’oriente vers des expériences riches en profondeur, en émotions et étroitement liées à l’identité de la destination.

Ainsi, l'initiative « Da Nang - Un retour à l'authenticité originelle » exploite les inestimables ressources naturelles et culturelles locales. L'objectif est d'offrir aux visiteurs des expériences véridiques à travers cinq itinéraires : le contact avec l'identité, la quête de la tranquillité, la découverte de la nature sauvage, la capture des moments mémorables et l'exploration des saveurs gastronomiques.

Ces activités seront déployées sans interruption tout au long de l'année 2026, en synergie avec une série d'événements culturels, sportifs et touristiques de grande envergure. Cette stratégie contribuera à prolonger la durée des séjours et à accroître le taux de fidélisation.

La municipalité accorde une attention particulière à la création d’un environnement sûr et accueillant, à l’amélioration des services ainsi qu’à la mise en place de mécanismes de réaction rapide.

Par ailleurs, Da Nang continue de faire du MICE un segment prioritaire afin d’attirer un flux de visiteurs de qualité. De 2021 à ce jour, la ville a accueilli plus de 670 délégations événementielles, réunissant près de 234 000 participants, confirmant ainsi son statut incontournable sur la carte du tourisme.

Pour 2026, la promotion du MICE sera menée de manière flexible et adaptée à chaque marché, avec des seuils fixés à partir de 70 personnes pour les groupes nationaux et de 30 personnes pour les groupes internationaux. Parallèlement, la ville intensifiera ses campagnes sur les plateformes numériques, encouragera le retour des visiteurs et renforcera la coopération avec les entreprises.

La nouveauté marquante réside dans l'organisation d'une cérémonie honorant les voyagistes remarquables à travers le prix « MICE - The Rising Wave », reconnaissant leurs contributions à l'attractivité locale. Cinq entreprises d'excellence ont été distinguées : la Société par actions de communication et d'événementiel Hoa Viet, la Société par actions de voyage international HBC BESTTOUR Vietnam, le Bureau de représentation de la Société à responsabilité limitée d'investissement commercial et de tourisme international Hoa Binh à Da Nang, la Société de tourisme Vietravel et la Société à responsabilité limitée Visit Indochina.

Cette année, Da Nang ambitionne d'accueillir environ 19,1 millions de visiteurs dont 8,7 millions de touristes étrangers. La ville espère que ces programmes de relance et de promotion synchronisés contribueront à améliorer la qualité globale des expériences, à accroître la valeur ajoutée et à développer un secteur touristique orienté vers la durabilité.

VNA/CVN