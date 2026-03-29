La pagode Phuoc Thành, un record et une légende

Située dans la commune de Binh Phuoc Xuân, province d’An Giang (Sud), la pagode Phuoc Thành abrite un ensemble statuaire bouddhique officiellement reconnu comme le “plus grand complexe de statues du Bouddha Amitabha et des 48 Bodhisattvas du Vietnam”, un record homologué à l’échelle nationale.

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L’édifice religieux a été fondé en 1872 par le vénérable moine Thích Buu Đuc. Selon la tradition locale, le terrain sur lequel s’élève aujourd’hui la pagode accueillait autrefois un couple de flamants roses, dont la présence attirait des milliers d’autres oiseaux qui venaient tournoyer au-dessus des rizières environnantes, obscurcissant presque le ciel. Un spectacle qui illustrait à la perfection du proverbe vietnamien “les oiseaux se posent sur les terres fertiles” (l’équivalent de l’adage français “à bon port, bon abri”). C’est précisément ce signe de bon augure qui aurait décidé le vénérable Thich Buu Đuc à choisir cet emplacement pour y ériger son lieu de culte. Les habitants de la région ont d’ailleurs conservé le souvenir de cette légende en surnommant l’édifice “la pagode des Oiseaux” (chùa Đao Chim).

Dans l’enceinte de la pagode, la statue du Bouddha Amitabha trône majestueusement au centre du complexe, entourée de 48 statues de Bodhisattvas, chacune culminant à plus de trois mètres de hauteur. Chaque année, ce site remarquable attire plusieurs milliers de visiteurs et de fidèles bouddhistes.

Texte et photos : Thanh Sang - Phuong Nga/VNA/CVN