Le Vietnam s’inspire de l’expérience du Danemark dans l’accueil du Sommet P4G

Photo : BQT/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a tenu des rencontres séparées mercredi 18 septembre avec le secrétaire d’État permanent danois aux Affaires étrangères Jeppe Tranholm-Mikkelsen, le sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères du Danemark Ole Thonke, en charge du Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), et le comité d’organisation de la première édition du Sommet en 2018 pour tirer parti de l’expérience du pays européen dans l’accueil du Sommet.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont partagé leur joie face aux relations croissantes entre le Vietnam et le Danemark au cours des 50 dernières années, avec d'importants cadres de partenariat stratégique, notamment le partenariat stratégique dans le domaine du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de la croissance verte depuis 2011, le partenariat global en 2013 et le partenariat stratégique vert en 2023.

La partie danoise a exprimé son impression du développement remarquable du Vietnam, qui a transformé un pays recevant une aide publique au développement (APD) en un partenaire important du Danemark et un marché de premier plan pour les entreprises danoises dans la région en seulement 15 à 20 ans.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a remercié le Danemark pour le soutien apporté par le pays au fil des ans, affirmant que l'APD danoise apportait d'importantes contributions au développement socio-économique du Vietnam.

Appréciant les condoléances du Danemark au Vietnam pour les conséquences du typhon Yagi, elle a souligné que la coopération avec le Danemark en matière de transition verte et de protection de l'environnement était plus importante et urgente que jamais, et a exprimé son espoir que le pays continuera à partager ses expériences et à soutenir le Vietnam dans l'amélioration de sa capacité à répondre aux catastrophes naturelles et à s'adapter au changement climatique dans les temps à venir.

La responsable a salué le projet d'investissement vert et à faibles émissions du groupe Lego et a suggéré que le Danemark continue de créer des conditions favorables pour que les entreprises danoises développent leurs investissements au Vietnam dans les domaines de force du Danemark tels que les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la transformation verte et le développement durable.

Les deux parties se sont réjouies du développement et des contributions stratégiques du P4G dans la promotion du partenariat public-privé, le soutien aux pays membres pour accélérer la transition verte et la contribution à la construction d'un écosystème pour la croissance verte mondiale.

Les responsables danois ont souligné que la confiance des membres du P4G dans la désignation du Vietnam pour accueillir le quatrième Sommet P4G démontre leur reconnaissance et leur appréciation de la détermination du Vietnam à se transformer. Ils se sont déclarés convaincus que le Sommet au Vietnam contribuerait à créer un modèle typique de coopération à l'échelle mondiale, en créant une motivation pour que les pays agissent ensemble pour l'objectif commun de verdissement et de réduction des émissions.

Ils ont remercié le Vietnam pour sa contribution active et responsable, et ont déclaré que le Danemark souhaitait continuer à travailler avec le Vietnam pour promouvoir et maintenir la dynamique de coopération et renforcer le rôle du P4G, et coordonner avec d'autres mécanismes multilatéraux pour mettre en œuvre les objectifs climatiques mondiaux.

La partie danoise a partagé l'expérience de l'accueil du sommet P4G et a exprimé sa conviction que le Vietnam montrera une forte performance dans le travail. Le Danemark s'est engagé à soutenir et à coordonner avec le Vietnam dans l'organisation du Sommet. Le Vietnam a reçu le droit d'accueillir le quatrième sommet en 2025. Il est l'un des sept membres fondateurs et un partenaire officiel du P4G.

Le P4G est considéré comme un forum de premier plan dans le monde pour la promotion du partenariat public-privé et la connexion des gouvernements, des entreprises et des organisations sociopolitiques dans l'élaboration de solutions révolutionnaires sur la croissance verte pour aider à atteindre les ODD. Ses sommets ont lieu tous les deux ans.

VNA/CVN