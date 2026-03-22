Ski de fond : Richard Jouve prend sa retraite, après deux médailles olympiques

Le skieur de fond français Richard Jouve, double médaillé de bronze olympique et mondial, a annoncé samedi 21 mars sa retraite à l'âge de 31 ans, en expliquant avoir perdu la " flamme ".

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il est temps aujourd'hui de vous partager une décision que j'ai prise il y a quelque temps. Après plus de 20 ans sur les skis, j'ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

"J'ai connu des moments incroyables (...) J'ai toujours tout donné, avec le coeur et avec l'envie de faire de mon mieux, encore et encore. Aujourd'hui, cette flamme a disparu", a développé le natif de Briançon.

Jouve a remporté le bronze avec Maurice Manificat lors du sprint par équipes aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Quatre ans plus tard à Pékin, il est monté à nouveau sur la troisième marche du podium, à l'occasion du relais 4x10 km, couru aux côtés de Manificat, Clément Parisse et Hugo Lapalus.

Il compte également quatre victoires en sprint en Coupe du monde. Il a aussi gagné en 2022 le petit globe du sprint.

Deux médailles de bronze glanées aux Championnats du monde complètent son palmarès : au relais 4x10 km à Seefeld en 2019, et au sprint par équipes à Planica en 2023.

AFP/VNA/CVN