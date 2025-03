Thanh Hoa construit des logements pour plus de 1.700 familles méritantes

Dans le cadre de cette initiative, les familles éligibles recevront une aide financière de 60 millions de dôngs (plus de 2.300 dollars) pour la construction de nouveaux logements et de 30 millions de dôngs pour la réparation de leurs logements, financée par le budget central. De plus, la province centrale apportera un soutien financier supplémentaire par le biais de fonds locaux, conformément à la directive N°22 du Comité provincial du Parti. Cette directive, qui s'inscrit dans un effort plus large visant à améliorer le logement des familles défavorisées en 2024-2025, prévoit 20 millions de dongs supplémentaires pour la construction de logements neufs et 10 millions de dôngs pour la rénovation. Au total, le financement du programme dépassera 105 milliards de dongs, dont plus de 79 milliards de dôngs provenant du budget central et plus de 26 milliards de dôngs provenant de sources locales. Le programme de soutien au logement adopte une approche collaborative, combinant aide de l'État, contributions communautaires et implication des familles afin de garantir la construction de logements répondant à des normes élevées et adaptés aux conditions spécifiques de chaque foyer. L'initiative sera également intégrée à d'autres programmes d'investissement et de soutien afin de maximiser son impact global.

VNA/CVN