Les prix des carburants en baisse pour la troisième fois consécutive

Le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui des Finances ont décidé de baisser les prix des carburants depuis 15h00 aujourd’hui, 13 mars. C’est la troisième baisse consécutive depuis le début de l'année 2025.

Selon cette décision, les prix sont désormais de 19.281 dôngs le litre d'E5 RON 92 (-680 dôngs) et 19.649 dôngs le litre de RON 95-III (-753 dôngs). D'autres carburants voient également leurs prix diminuer : diesel 0.05S : 17.898 dôngs le litre (-435 dôngs) ; pétrole lampant : 18.090 dôngs le litre (-483 dôngs); mazout 180CST 3.5S : 16.995 dôngs le kilo (-155 dôngs). Les ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances ont également décidé de ne pas recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (BOG) pour l’ensemble de ces carburants. Les prix mondiaux entre le 6 et le 12 mars ont été influencés par plusieurs facteurs : l’augmentation de la production pétrolière des pays de l'OPEP+, l’instabilité de la politique fiscale américaine sur les marchandises en provenance d'autres pays, ainsi que la persistance du conflit entre la Russie et l'Ukraine malgré les efforts pour trouver une solution de paix… Tous ces éléments ont contribué aux variations des prix mondiaux des carburants ces derniers jours.

VNA/CVN