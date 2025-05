Situation humanitaire au Yémen : appels à une action urgente pour aider le pays

Une centaine d'organisations humanitaires, dont des agences des Nations unies et des organisations non gouvernementales, ont appelé à une action urgente pour aider le Yémen qui traverse une grave crise humanitaire, après plus d'une décennie de conflit.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

"Les conflits, l'effondrement économique et les chocs climatiques continuent d'accroître les besoins humanitaires. L'aide se tarit en raison de coupes budgétaires drastiques", ont souligné les signataires de cet appel, parmi lesquels le coordonnateur humanitaire au Yémen, Julien Harneis.

Ils ont précisé que les travailleurs humanitaires sont sur le terrain et interviennent au Yémen, malgré un manque de financement et d'autres défis.

"Avec le soutien des donateurs, nous luttons contre la faim, les maladies et les privations, et fournissons une assistance et des services vitaux, notamment la protection, l'éducation, des abris et l'eau potable", ont-ils affirmé. Ils ont rappelé que les ONG locales et les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans ces efforts, étant souvent les premiers, voire les seules, à intervenir dans les zones reculées et difficiles d'accès, ayant gagné la confiance des communautés au fil des années d'engagement.

Cependant, les fortes réductions budgétaires perturbent l'aide vitale apportée à des millions de personnes à travers le pays, ce qui risque d'entraîner une augmentation considérable des besoins humanitaires, ont relevé les signataires.

Ils ont expliqué qu'au cours des derniers mois, plus de 2.200 programmes d'alimentation thérapeutique, essentiels au traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, ont été interrompus, 400 établissements de santé ont fermé ou pourraient être contraints de fermer ou de réduire leurs activités dans les mois à venir, et près d'un million de femmes et de filles n'ont plus accès à des espaces sûrs.

"Ce ne sont là que quelques exemples de l'impact des réductions budgétaires et du conflit prolongé sur la population yéménite", avait observé le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York mardi 20 mai.

La communauté humanitaire appelle à un financement accru et flexible pour l'appel de fonds humanitaire, financé à seulement 10%, ainsi qu'à une aide au développement accrue et à un renforcement des mesures visant à garantir le respect du droit international humanitaire et l'accès humanitaire aux personnes qui en ont besoin, où qu'elles se trouvent.

APS/VNA/CVN