Le Vatican pourrait accueillir des pourparlers de paix Russie - Ukraine la semaine prochaine

Des discussions techniques impliquant la Russie et l'Ukraine pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine au Vatican, a déclaré mercredi soir 21 mai le président finlandais Alexander Stubb dans une interview accordée à la chaîne nationale Yle.

M. Stubb a indiqué que les discussions impliqueraient probablement aussi des représentants des États-Unis et des pays européens, et a décrit cette éventuelle rencontre comme une étape positive vers un soutien international plus large aux efforts visant à mettre fin au conflit.

"Il est très probable que la semaine prochaine se tienne une réunion technique impliquant les Ukrainiens, les Russes, les Américains et les Européens, par exemple au Vatican", a-t-il affirmé.

Il a souligné le rôle croissant des pays européens dans le processus de paix. "Nous entrons dans une phase dans laquelle l'Europe est également impliquée. C'est ce que nous espérions depuis le début", a déclaré M. Stubb.

Lundi 19 mai, le président américain Donald Trump s'est entretenu par téléphone avec plusieurs dirigeants européens, dont M. Stubb, et a partagé les détails de sa conversation antérieure avec le président russe Vladimir Poutine. Ils ont discuté des négociations en cours, d'un éventuel cessez-le-feu et des étapes vers une paix durable en Ukraine.

