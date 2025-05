Le Premier ministre singapourien annonce la composition de son nouveau cabinet

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a annoncé la composition de son nouveau cabinet mercredi 21 mai, un peu plus de deux semaines après avoir obtenu un fort soutien de la population lors des élections générales de 2025.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse au Centre national de presse, le Premier ministre Lawrence Wong a décrit le nouveau cabinet comme l'équipe la plus solide possible à Singapour.

La nouvelle composition conserve le vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie, Gan Kim Yong, un allié clé du Premier ministre Lawrence Wong. Il convient de noter que le cabinet singapourien ne comprend désormais qu'un seul vice-Premier ministre, ce qui marque une rupture par rapport aux mandats précédents.

Trois ministres actuels - K. Shanmugam, Chan Chun Sing et Ong Ye Kung - ont été reconduits à la tête des ministères de la Coordination de la sécurité nationale, des Services publics et des Politiques sociales, respectivement.

Tous les ministères ont connu au moins un changement de personnel lors de ce remaniement. La plupart des changements ont porté sur l'arrivée de jeunes dirigeants aux portefeuilles des affaires sociales et de la sécurité, tandis que l'équipe économique est restée globalement inchangée.

Neuf nouveaux visages ont été nommés, tandis que six hauts fonctionnaires ont pris leur retraite, dont l'ancien vice-Premier ministre Heng Swee Keat, le ministre d'État Teo Chee Hean, le ministre de la Défense Ng Eng Hen, le Dr Maliki Osman, Heng Chee How et le Dr Amy Khor.

Le nouveau cabinet entrera en fonction le 23 mai, sauf indication contraire pour les nominations individuelles.

Lors des élections générales du 3 mai, le Parti d'action populaire (PAP) du Premier ministre Lawrence Wong a obtenu 65,57% des voix.

VNA/CVN