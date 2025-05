L'Iran accepte de mener un nouveau cycle de négociations nucléaires indirectes avec les États-Unis

>> Nucléaire : nouveau cycle de pourparlers irano-américains à Oman

>> L'Iran estime que le 4e round de pourparlers indirects avec les États-Unis était "difficile mais utile"

>> Nucléaire : l'Iran prêt à "un nouveau chapitre" avec l'Europe

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué, M. Baghaei a indiqué que l'équipe de négociation iranienne était déterminée à poursuivre et à sauvegarder les droits ainsi que les intérêts du pays concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, y compris l'enrichissement de l'uranium et la levée de cruelles sanctions, et qu'elle n'épargnerait aucun effort ni aucune initiative pour parvenir à ces fins.

Avec l'aide d'Oman, les délégations iranienne et américaine ont tenu quatre cycles de négociations indirectes depuis avril sur le programme nucléaire de Téhéran et la levée des sanctions américaines. Le quatrième cycle s'était tenu à Mascate le 11 mai.

Ces derniers jours, les responsables américains ont exigé à plusieurs reprises que l'Iran cesse complètement l'enrichissement de l'uranium, une demande fermement rejetée par Téhéran.

Xinhua/VNA/CVN