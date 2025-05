Plus de 28.000 femmes et filles tuées à Gaza depuis octobre 2023, selon ONU Femmes

Plus de 28.000 femmes et jeunes filles ont été tuées à Gaza depuis le début du conflit à Gaza en octobre 2023, selon ONU Femmes.

Ce chiffre signifie qu'une femme et une fille ont été tuées chaque heure en moyenne dans des attaques de forces israéliennes, souligne cette institution onusienne dans un communiqué de presse publié mardi 20 mai.

Des milliers de femmes parmi ces victimes étaient mères, et laissent derrière elles des enfants orphelins, des familles et des communautés dévastées, indique cette organisation dédiée à l'égalité des genres et à l'émancipation des femmes, observant que ces chiffres montrent l'impact dévastateur du conflit, les vies et les avenirs détruits prématurément.

La situation à Gaza s'est encore dégradée depuis l'effondrement du cessez-le-feu en mars, et elle est aggravée par près de neuf semaines de blocus continu sur l'aide humanitaire, selon cette agence.

Toute la population de Gaza arrive rapidement à court de nourriture et de denrées essentielles, avec des risques croissants de famine, ce qui signifie que chaque femme ou jeune fille est exposée à des niveaux catastrophiques de famine. La population est piégée, et confrontée au déplacement, à des taux de mortalité maternelle croissants, et à un manque grave de mécanismes de sécurité et de protection, ajoute-t-elle.

Malgré ces circonstances terribles, ONU Femmes continue de travailler avec des organisations de la société civile à gaza, pour tenter d'apporter des services et soutiens essentiels aux populations affectées, cependant l'ampleur des souffrances dépasse largement les capacités ou ressources actuelles.

Sans une augmentation importante et immédiate de l'aide humanitaire, des soutiens et des financements, un nombre incalculable de vies sont menacées, met en garde l'organisation. L'ONU Femmes appelle à un cessez-le-feu immédiat, au rétablissement immédiat d'un accès humanitaire sans entrave, et à la libération inconditionnelle de tous les otages et de toutes les personnes détenues arbitrairement.

