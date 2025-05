La France renforcera la sécurité des établissements juifs

>> Deux membres de l'ambassade israélienne tués près du musée juif de Washington

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministre Bruno Retailleau a demandé de "renforcer la surveillance des sites liés à la communauté juive".

Il a exigé la mobilisation de forces de police supplémentaires pour patrouiller dans les quartiers où se trouvent des synagogues, des écoles, des commerces et des médias juifs.

Par ailleurs, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a condamné l’attaque meurtrière, selon Christophe Lemoine, porte-parole de la diplomatie française.

Comme rapporté précédemment par Associated Press, deux employés de l’ambassade d’Israël ont été tués à la suite d’une fusillade près du musée juif de Washington. La chef de la police de Washington, Pamela Smith, a précisé que les victimes étaient un homme et une femme. Ils quittaient un événement organisé au musée lorsqu’un suspect âgé de 30 ans a ouvert le feu. Selon l’agence, la police a annoncé l’arrestation de l’auteur du crime. Mme Smith a affirmé que le suspect avait crié "Libérez la Palestine !" au moment de son arrestation.

Selon la chaîne CBS News, plusieurs autres membres de la mission diplomatique ont été blessés. La chaîne affirme que les faits ont eu lieu mercredi soir 21 mai vers 21h15 heure locale.

TASS/VNA/CVN