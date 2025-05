L'UE et l'UA publient un communiqué conjoint pour un partenariat renforcé

Un total de 70 délégations et plus de 50 ministres européens et africains prenaient part à cette 3e réunion ministérielle UE - UA, coprésidée par Kaja Kallas, Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Tete António, ministre angolais des Affaires étrangères, président du Conseil exécutif de l'UA.

Des progrès substantiels ont été accomplis dans la mise en œuvre du paquet d'investissements Afrique-Europe de la passerelle globale, dans 11 domaines. Il s'agit des infrastructures dures et douces l'énergie, l'hydrogène renouvelable, l'environnement, l'intégration économique, la connectivité sécurisée, l'intelligence artificielle à titre d'exemples.

Ces 11 domaines sont d'intérêt mutuel pour le partenariat UE - UA et s'alignent étroitement sur les priorités de l'agenda 2030 des Nations unies et de l'agenda 2063 de l'UA.

Les ministres se sont engagés à utiliser tous les moyens possibles pour renforcer et diversifier leurs relations économiques et commerciales, afin de stimuler des chaînes de valeur résilientes et durables.

En matière de paix, de sécurité et la bonne gouvernance, les ministres se sont accordés à renforcer la sécurité, les capacités de défense et la stabilisation de l'Afrique, par la fourniture d'équipements militaires dans le cadre de la Facilité européenne de soutien à la paix et de l'Architecture africaine de paix et de sécurité.

Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur de la transition sécuritaire en Somalie. Ils se sont engagés à protéger et à promouvoir un multilatéralisme inclusif et efficace.

La question migratoire n'était pas reste. Les ministres ont décidé de défendre la dignité, la sécurité et les droits de l'homme de tous les migrants, quel que soit leur statut, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des cadres de protection des droits de l'homme.

