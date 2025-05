L'Assemblée mondiale de la santé adopte l'accord sur les pandémies

Cet accord propose la mise en place d'une série de nouvelles plateformes et de mécanismes visant à réformer en profondeur les systèmes existants de surveillance, de prévention et de riposte aux pandémies. Il vise à promouvoir la recherche et le partage équitable des produits liés aux pandémies, à ajuster l'ordre de production et de distribution de ces produits, et à améliorer davantage le système mondial de gouvernance de la santé publique, en mettant particulièrement l'accent sur les enjeux d'équité dans la coopération sanitaire internationale.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré devant l'assemblée que "l'adoption ce matin de l'accord de l'OMS sur les pandémies serait l'une des réalisations les plus importantes de l'histoire de cette organisation et de la santé mondiale", affirmant que cet accord "nous permettra, collectivement, de mieux protéger le monde contre les futures menaces de pandémie".

En novembre 2021, une session spéciale de l'AMS avait établi un organe intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer un accord sur les pandémies dans le cadre de l'OMS, afin de renforcer les capacités mondiales de préparation, de prévention et de riposte aux pandémies.

Le 16 avril de cette année, l'OMS a annoncé qu'après plus de trois années de négociations intensives, les États membres étaient parvenus à un consensus sur le projet de texte de l'accord, lequel a ensuite été soumis à l'examen de cette 78e session de l'AMS.

