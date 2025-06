Expérimentez l’art unique avec “La Vie 2025”

Né en 2023, La Vie est un projet reliant l’art, la nature, le patrimoine et l’humain. Il se décline en de nombreuses activités, allant d’expositions visuelles et d’installations artistiques à des tables rondes spécialisées et des performances immersives en pleine nature à travers tout le Vietnam.

La Vie 2025 marque son retour avec un programme d’expériences artistiques uniques, qui se déroulera du 20 au 22 juin dans la Réserve marine et le Parc national de Côn Dao.

Le directeur artistique général, Cao Trung Hiêu, à l’origine du concept et de l’ensemble du programme de trois jours et deux nuits, partage : « La Vie 2025, avec pour thème Origine, n’est pas seulement un projet artistique, c’est aussi une invitation à revenir à nos racines, à l’essence de la vie, à ce qu’il y a de plus fondamental en chacun de nous. Le programme est conçu comme une structure d’expérience continue, où chaque partie évoque une émotion particulière, reliée aux autres dans une harmonie sensible. Il s’agit d’une fusion singulière entre exposition visuelle et performance in situ, réunissant la chanteuse Hông Nhung, la chanteuse Yama Laurent (lauréate de The Voice Canada et ambassadrice de l’UNICEF Canada), le chorégraphe Tân Lôc et la troupe Arabesque Vietnam. »

La Vie 2025 proposera également un espace d’exposition artistique intitulé Origine, sous la curation d’Ace Lê. Cet espace, niché en pleine nature, présentera des œuvres de grands maîtres de l’époque fondatrice des beaux-arts de l’Indochine.

Ace Lê confie : « Pour moi, le thème de l’exposition de cette année est riche de sens et de lectures multiples. Nous espérons offrir un voyage visuel marquant, comme un renouveau pour une série d’activités à la fois profondément artistiques et porteuses de réflexions positives sur l’environnement. »

Accompagnant La Vie 2025 dans son effort de célébration de la nature originelle, Minh Tâm, directrice générale de Six Senses Côn Dao, déclare : « Ce projet va bien au-delà d’une simple performance : il éveille une sensibilité profonde à la beauté éternelle à travers le langage de la création. C’est ainsi que Six Senses Côn Đảo conçoit le développement durable : il ne s’agit pas seulement de planter plus d’arbres ou de réduire les déchets, mais d’éveiller, depuis le cœur de chacun, le respect et l’amour de la nature. »

Texte et photo: Minh Thu/CVN