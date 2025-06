Une journée au Vietnam à Voves

Vous êtes conviés à une journée vietnamienne le samedi 11 octobre 2025 à Voves, une commune déléguée de la nouvelle commune des Villages Vovéens, issue de la fusion avec les communes de Montainville, de Rouvray-Saint-Florentin et de Villeneuve-Saint-Nicolas.

Le programme préparé par l’Association d’Amitié France - Vietnam d’Eure-et-Loir vous fera voyager à travers les trois régions du Vietnam, en vous plongeant dans son histoire, ses réalités actuelles et ses perspectives d’avenir, sous la conduite de ses dirigeants actuels.

C’est à Voves que nous avons pu rassembler tous les amis du Vietnam.

C’est aussi à Voves que "Informer et dialoguer" : un forum sur la question des pesticides, le 17 février 2024, qu’un "collectif Pesticides en question 28" a été créé pour informer et échanger sur les pesticides en Eure-et-Loir et ses possibles alternatives. Ce collectif a rejoint le combat de Trân Tô Nga.

Venez nombreuses et nombreux le samedi 11 octobre 2025 pour participer et soutenir l’AAFV-Eure-et-Loir dans son désir de progresser ensemble vers un avenir de paix, ici et ailleurs dans le monde.

