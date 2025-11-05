Serbie : le président Vucic annonce la tenue d'élections parlementaires anticipées

Le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé sa disposition à organiser des élections législatives avant l'expiration du mandat actuel de l'Assemblée nationale, ont rapporté des médias locaux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"En respectant les revendications des manifestants, qui représentent une minorité significative dans notre pays, nous irons à leur rencontre et les élections seront organisées avant terme", a déclaré Aleksandar Vucic, précisant que les dates exactes seront déterminées ultérieurement. "Cela relèvera de la décision de l'organe compétent. Et le peuple montrera lors des élections quelle politique il soutient", a ajouté le président.

En Serbie, des manifestations se poursuivent depuis novembre 2024, après l'effondrement d'un auvent à la gare de Novi Sad ayant causé la mort de 16 personnes.

Les manifestants imputent la tragédie aux autorités et réclament notamment la tenue d'élections législatives anticipées. Depuis la mi-août, les protestations ont donné lieu à des affrontements réguliers avec la police et, dans plusieurs villes, des opposants au pouvoir ont saccagé et incendié des bureaux du Parti progressiste serbe (SNS) au pouvoir.

APS/VNA/CVN