Le Vietnam souhaite renforcer la coopération avec la Russie dans tous les domaines

Le Vietnam attache de l’importance à ses relations avec la Russie et souhaite renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, a déclaré le 13 janvier le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, chef du sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique.

>> La prochaine visite du PM russe au Vietnam créerait une nouvelle dynamique

>> Le Vietnam et la Russie entretiennent des liens commerciaux florissants

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général du groupe Rosatom

Lors de sa séance de travail avec son homologue russe Dmitry Nikolayevich Chernyshenko, aussi président du sous-comité russe du Comité intergouvernemental, Trân Hông Hà a proposé de discuter des mesures pour éliminer les obstacles et promouvoir la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Après la 25e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie en septembre dernier, les deux parties ont mis en œuvre un certain nombre d'activités de coopération spécifiques et étudié des projets potentiels dans la mécanique, la métallurgie, la chimie, le traitement des minéraux, la fourniture et la production d'équipements d’énergies renouvelables, les transports...

En outre, la coopération dans les domaines de l'énergie et du pétrole et du gaz s'est progressivement étendue à d'autres domaines prometteurs tels que la construction de centrales électriques au gaz, la fourniture de gaz naturel liquéfié, la construction d’infrastructures et le développement des énergies renouvelables, la production de carburants, ainsi que la modernisation des installations énergétiques du Vietnam...

Au cours des 11 premiers mois de 2024, le commerce bilatéral a atteint 4,1 milliards d'USD, en hausse de 27,4% en glissement annuel.

Les deux vice-Premiers ministres ont estimé que les résultats obtenus avaient contribué à concrétiser les engagements et la détermination politique des hauts dirigeants des deux pays ainsi qu’à approfondir leur partenariat stratégique global.

Ils ont constaté que la coopération entre le Vietnam et la Russie dans les domaines économique et commercial n'était pas encore à la hauteur du potentiel, des bonnes relations politiques et diplomatiques ainsi que des souhaits des hauts dirigeants des deux pays. Il est donc nécessaire de faire davantage d’efforts pour rechercher et élargir le cadre de coopération entre le Vietnam et la Russie, supprimer les barrières commerciales, faciliter les projets d’investissement des entreprises des deux pays, ont-ils proposé.

Trân Hông Hà s’est déclaré convaincu qu'en 2025, la coopération entre le Vietnam et la Russie se développerait fortement dans tous les domaines grâce au mécanisme du Comité intergouvernemental et des sous-comités et groupes de travail des deux parties.

VNA/CVN