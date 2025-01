Le PM Pham Minh Chinh appelle à la coopération entre l’ASEAN et le monde

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le conseiller principal (chef du gouvernement intérimaire) du Bangladesh Muhammad Yunus, l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies pour le Myanmar Julie Bishop et la présidente indépendante non exécutive du conseil d’administration de Mastercard Merit Janow ont également participé à la discussion.

Au cours de la séance, le chef du gouvernement malaisien a partagé trois priorités majeures pour l’année de la présidence malaisienne de l’ASEAN 2025 : assurer l’infrastructure énergétique pour la région, en particulier l’énergie verte et l’énergie alternative ; promouvoir la connectivité au sein de l’ASEAN, en donnant la priorité à l’exploitation des atouts de l’intelligence artificielle ; et la réponse au changement climatique.

Les intervenants ont tous hautement apprécié le rôle, la position et les perspectives de développement de l’ASEAN. L’ASEAN s’affirme non seulement comme une région pleine de vitalité économique, l’un des moteurs de la croissance mondiale, mais a également la possibilité d’être le pionnier de la transformation vers l’ère intelligente. L’avantage particulier de l’ASEAN est l’esprit créatif et entrepreneurial issu de la jeune génération, une génération numérique qui devrait être le nouveau moteur de croissance de la région.

Partageant cela en tant qu’économie avec la plus forte croissance de l’ASEAN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l’ère intelligente pose de nombreux grands défis, mais qu’il s’agit d’un chemin inévitable. Il a souligné que l’ASEAN doit entrer dans l’ère intelligente avec un état d’esprit ambitieux, prêt à réfléchir en profondeur et à voir grand, en utilisant la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme nouvelles forces motrices pour créer des percées pour la croissance régionale.

Partageant sa vision de l’ASEAN dans le futur, le dirigeant vietnamien a souligné qu’à l’ère intelligente, une ASEAN prospère doit garantir fermement six éléments : en termes de politique et de sécurité, elle doit être pacifique, stable et sans guerre ; l’économie doit se développer rapidement et durablement.

Concernant la culture, il est nécessaire de promouvoir l’unité dans la diversité, à la fois en développant l’identité de l’ASEAN et en préservant l’identité de chaque membre.

Quant à l’environnement, il faut assurer une exploitation et une utilisation durables, en protégeant l’environnement pour les générations futures ; et en termes de société, il est nécessaire d’assurer le progrès et la justice sociale, le développement inclusif et ne laisser personne de côté.

Pour entrer à pas ferme dans l’ère intelligente, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le Vietnam ne peut pas se développer à une vitesse moyenne comme d’habitude.

Il a souligné la détermination du Vietnam à développer la science, la technologie, l’innovation et la numérisation à travers trois percées stratégiques que sont les institutions, les infrastructures et les ressources humaines.

En termes d’institutions, le Vietnam vient de publier la résolution n°57 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ainsi qu’un certain nombre de lois et de règlements pour fournir un cadre juridique et institutionnel pour promouvoir l’écosystème national de la science, de la technologie et de l’innovation.

En ce qui concerne les infrastructures, le Vietnam développera les infrastructures des technologies de l’information, en particulier les bases de données numériques, comme noyau de croissance.

Concernant les ressources humaines, le Vietnam préparera une main-d’œuvre de qualité, en se concentrant sur les industries émergentes telles que la transition verte et la numérisation, l’économie de la connaissance, en se concentrant sur les domaines dans lesquels le Vietnam a des points forts, en particulier les mathématiques et la pensée logique, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la coopération et à la connexion entre l’ASEAN et le monde, et entre le Vietnam et les pays de l’ASEAN pour se développer ensemble et avancer ensemble pour exploiter l’intelligence du monde pour servir des objectifs de développement communs.

En ce qui concerne la question du Myanmar, il a exprimé sa ferme conviction qu’avec la solidarité et l’unité pour leurs objectifs communs, l’ASEAN contribuera à aider le peuple du Myanmar à retrouver bientôt la paix, la stabilité et le bonheur.

Le partage franc et les commentaires profonds du dirigeant vietnamien sur la vision et la stratégie de l’ASEAN dans le futur ont été plébiscités par les intervenants ainsi que les délégués.

Il s’agit de la dernière activité du chef du gouvernement vietnamien à la 55e réunion annuelle du WEF.

Le soir du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation de haut rang du Vietnam ont quitté la Suisse pour rentrer au Vietnam, concluant avec succès leurs visites officielles en République de Pologne et en République tchèque, ainsi que leur participation à la réunion annuelle du WEF et à des activités bilatérales en Suisse.

