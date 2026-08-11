Un puissant séisme en Colombie fait 111 morts et d'importantes destructions

Au moins 111 morts, des dizaines de blessés et un nombre inconnu de personnes prises au piège sous les décombres : le bilan est lourd après le puissant séisme qui a frappé lundi 10 août l'ouest de la Colombie, notamment la "région du café" et Cali, troisième ville du pays.

>> Colombie: un séisme de magnitude 7,4 fait des blessés et des destructions dans l'Ouest du pays

Photo : AFP/VNA/CVN

Abelardo de La Espriella, président du pays depuis trois jours, a déclaré l'"état d'urgence" afin de répondre au mieux à cette catastrophe.

Le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,4 selon les services géologiques américain et colombien, s'est produit en début de matinée à une centaine de kilomètres de profondeur.

Les principales villes de l'Ouest du pays ont alors vécu des moments de panique.

"Je suis sorti dans la rue en courant, sans rien, il y avait des centaines de personnes" dont certaines en train de prier, a témoigné Julian Peña.

"Ça bougeait vraiment très fort", a expliqué ce dentiste de Quibdo, la capitale du Choco, région pauvre au bord du Pacifique où se trouve l'épicentre du séisme.

Les départements touchés rencontrent des problèmes de communication.

"Pas d'électricité, pas de wifi, pas d'eau", énumère M. Peña. Il évoque "beaucoup d'immeubles endommagés, avec des fissures", certains bâtiments "complètement effondrés" et "beaucoup de sinistrés".

Le président colombien a donné un bilan provisoire au niveau national, évoquant 111 morts, 87 blessés, quelque 1.500 logements endommagés et des dizaines de bâtiments effondrés.

Six aéroports de l'Ouest du pays ont suspendu leurs opérations le temps d'évaluer l'ampleur des dommages subis par les infrastructures.

Le bilan pourrait s'alourdir alors que les secours sont à la recherche des disparus dans plusieurs villes.

Recherche des survivants

À Pereira, dans la touristique "région du café" déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1.200 morts en 1999, "la situation est critique", a déclaré le maire, Mauricio Salazar, dans une interview à Radio Caracol.

À Manizales, à une cinquantaine de kilomètres de là, l'une des tours de la cathédrale s'est décrochée.

"Il y a énormément de bâtiments avec des dommages structurels ou sur leurs façades, en ce moment la circulation est paralysée, les gens ne veulent pas rentrer chez eux par crainte d'une réplique", a dit à l'AFP Jaime Zuluaga, administrateur de 50 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

À Pereira comme à Cali, des journalistes de l'AFP ont observé des engins de chantier à l'œuvre pour soulever les pans de béton à l'endroit où des immeubles se sont affaissés.

Dans la troisième ville du pays, quatre établissements hospitaliers ont dû être évacués en raison des dégâts subis, dont le plus grand hôpital public de la ville.

Comme d'autres, Andrés Felipe Mejia est spontanément venu prêter main forte aux secouristes à Cali. Ces derniers "ont sorti un monsieur avec un bébé, mais la femme est encore" prise au piège. "Beaucoup de gens sont venus, avec des équipements, de la nourriture, pour aider les pompiers", raconte-t-il.

À San José del Palmar, épicentre du séisme, aucun décès n'a encore été enregistré. Le séisme "a été très fort et très long. Il y a de nombreux dommages matériels, des logements fissurés, mais grâce à Dieu il n'y a pas eu de pertes de vies humaines ni de blessés", a déclaré son maire, Leon Fabio Marin, à l'antenne d'une radio.

Dans la capitale Bogota, où les secousses ont été ressenties avec force lundi matin, des habitants, parfois encore en pyjama, ont brièvement évacué leur immeuble avant de regagner leur domicile, aucun dégât majeur n'ayant été signalé.

Solidarité internationale

Le séisme a été ressenti jusqu'en Équateur, au Panama et au Venezuela, lui-même frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6.000 morts.

Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.

Face à l'ampleur du séisme en Colombie, les messages de solidarité ont afflué du monde entier.

La chanteuse Shakira a envoyé sur X "toute (s)a force et tout (s)on amour à (s)a patrie".

Israël et les États-Unis tenant d'une droite dure, ont été parmi les premiers pays à proposer leur aide.

Plusieurs pays latino-américains, ainsi que l'Espagne et la France, ont également fait part de leur soutien.

L'Union européenne a pour sa part annoncé avoir mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours en Colombie.

AFP/VNA/CVN