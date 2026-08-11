Colombie: un séisme de magnitude 7,4 fait des blessés et des destructions dans l'Ouest du pays

Un puissant séisme a secoué lundi 10 août la Colombie et a été ressenti dans de grandes villes comme la capitale Bogota (Centre) et Cali (Sud-Ouest), faisant un nombre indéterminé de blessés et de bâtiments endommagés dans l'Ouest du pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce tremblement de terre, de magnitude 7,4 selon les services géologiques des États-Unis et de Colombie, s'est produit en tout début de matinée à une centaine de kilomètres de profondeur.

Son épicentre est situé près de San José del Palmar, dans le département du Choco (Ouest), sur le littoral de l'océan Pacifique. Il n'a pas été émis d'alerte au tsunami.

Les autorités n'ont pour le moment pas publié de bilan chiffré des victimes et bâtiments affectés.

Le séisme a été le plus fortement ressenti dans l'ouest de la Colombie, et jusqu'à Quito, capitale de l'Équateur voisin, ainsi qu'à Panama.

La gouverneure du Choco, département défavorisé du Pacifique colombien, a écrit sur le réseau social X qu'il y avait "des blessés" et "des dégâts graves sur les édifices" à Quibdo, chef-lieu de ce département pauvre.

Une vidéo obtenue par un journaliste de l'AFP montre un immeuble effondré dans cette ville.

Région du café touchée

Le maire de Cali, troisième ville de Colombie, a également fait état de "dommages importants", qui sont en cours d'évaluation à l'aide de drones.

Un photographe de l'AFP y a observé des immeubles endommagés.

Les médias locaux ont diffusé des images de maisons effondrées dans des villes comme Pereira et Manizales, dans la touristique région du café.

"Il n'y a ni électricité ni réseau mobile", a témoigné auprès de l'AFP Martha Estrada, 66 ans, qui a ressenti le séisme dans cette région. Le séisme "a été fort, très fort (...) des choses sont tombées dans la maison", ajoute-t-elle.

Le président Abelardo de la Espriella a annoncé qu'il se rendait dans la région du café pour évaluer la situation.

Six aéroports de l'ouest de la Colombie ont suspendu leurs opérations aériennes "jusqu'à l'évaluation des dégâts structurels sur les infrastructures", a indiqué sur X l'aviation civile.

"Super fort"

À Bogota, des bâtiments ont été évacués, selon des journalistes de l'AFP sur place. Plusieurs personnes en pyjama sont sorties dans les rues, alors que les sirènes retentissaient.

"La secousse a été super forte", a dit à l'AFP Valeria Polo, créatrice de contenus de 29 ans dans le centre de la capitale.

Le maire Carlos Galan a assuré à Blu Radio que seules des fissures superficielles avaient été signalées dans certaines maisons et certains immeubles.

Le 24 juin, un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 a fait plus de 6.000 morts au Venezuela et causé des destructions massives.

Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.

AFP/VNA/CVN