Séisme au Myanmar : l'aide internationale s'organise

Le plus puissant séisme ayant frappé le Myanmar depuis des décennies a tué au moins 1.600 personnes dans le pays et fait des morts en Thaïlande voisine, causant des dommages considérables dans toute la région.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir déclenché son système de gestion des urgences, et la mobilisation de son centre logistique à Dubaï pour préparer les fournitures pour les blessés.

Elle a envoyé en urgence près de trois tonnes de fournitures médicales, notamment des kits de traumatologie et des tentes, depuis Rangoon vers les hôpitaux de Mandalay et de Naypyidaw où sont pris en charge des milliers de blessés.

La Chine a envoyé samedi 29 mars une équipe de 82 secouristes au Myanmar, a annoncé le ministère de la Gestion des urgences. Une autre équipe, en provenance de la province du Yunnan, est quant à elle déjà arrivée à Rangoun, le cœur économique du Myanmar.

Le gouvernement chinois fournira également au pays une aide humanitaire d'urgence à hauteur de 100 millions de yuans (12,7 millions d'euros), a annoncé samedi 29 mars l'agence chinoise d'aide internationale.

La Thaïlande a déclaré dimanche 30 mars avoir envoyé 55 militaires et six chiens de sauvetage à sa voisine la Birmanie, ainsi que du matériel, notamment des grues et des excavateurs.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'il enverrait 2 millions de dollars d'aide humanitaire "pour soutenir les efforts de secours et de sauvetage". Séoul n'exclut pas d'envoyer une aide supplémentaire si la situation devait s'aggraver.

Photo : AFP/VNA/CVN

Hong Kong a annoncé avoir envoyé samedi 29 mars une équipe de 51 personnes, embarquant 9 tonnes d'équipements dont des appareils détecteurs de vie et deux chiens de sauvetage.

L'Inde a envoyé un avion militaire chargé d'aide humanitaire au Myanmar, a annoncé samedi 29 mars son ministre des Affaires étrangères. "Une équipe de recherche et de secours ainsi qu'une équipe médicale accompagnent également ce vol", a-t-il précisé, promettant une aide supplémentaire à venir.

Deux autres avions de l'armée de l'air indienne ont été envoyés samedi 29 mars avec à leur bord "80 spécialistes dans la recherche et le sauvetage" appuyés par une équipe canine, ainsi que du matériel de secours supplémentaire, selon le porte-parole du ministère, Randhir Jaiswal.

Deux autres avions transportant un hôpital de campagne et du personnel médical ont décollé samedi 29 mars de la base militaire d'Agra à destination de Naypyidaw, a déclaré un responsable de l'armée indienne. Deux navires de la marine indienne transportant davantage de matériel et de personnel de secours ont déjà quitté Port Blair pour Rangoun, a ajouté un responsable de la marine indienne.

Le président indonésien Prabowo Subianto a transmis ses condoléances au Myanmar et la Thaïlande, se disant prêt sur X "à fournir tout le soutien nécessaire pour les efforts de reconstruction dans les zones affectées".

Les Philippines, par la voix de leur ministre de la Défense, ont annoncé samedi 29 mars l'envoi d'une équipe de 114 personnes, dont des médecins, des pompiers et des membres des forces armées. La date de départ de l'équipe est provisoirement fixée à mardi 1er avril.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministère des Affaires étrangères malaisien a annoncé l'envoi d'une équipe de secours au Myanmar, composée d'un commandant et de 49 secouristes "pour soutenir les opérations humanitaires et de secours en cours". Le bloc de l'ASEAN, dont le Myanmar et la Thaïlande sont membres, "se tient prêt à aider" les deux pays, a-t-il ajouté.

Un don de 1,1 million de dollars sera fait au Comité international de la Croix-Rouge. "Nos pensées vont vers tous ceux qui ont perdu des proches", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Winston Peters.

Le président américain Donald Trump a promis vendredi 28 mars que les États-Unis aideraient le Myanmar après le tremblement de terre. "C'est un vrai désastre, et nous allons aider", a déclaré M. Trump devant la presse depuis le Bureau ovale.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a envoyé samedi 29 mars les condoléances de Téhéran aux peuples et aux gouvernements du Myanmar et de la Thaïlande, et s'est dit prêt à contribuer à l'effort humanitaire. "Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaeil Baqaei (...) a annoncé que notre pays était prêt à participer aux opérations de secours et de sauvetage", selon un communiqué.

Le Royaume-Uni a promis samedi 10 millions de livres sterling (12 millions d'euros) afin "d'accroître l'aide dans les zones les plus durement touchées par le séisme et de financer l'approvisionnement en nourriture et en eau, des médicaments et des abris", selon le ministère britannique des Affaires étrangères, qui dit travailler avec des "partenaires locaux".

L'Union européenne a débloqué 2,5 millions d'euros d'aide d'urgence initiale et indiqué qu'elle allait évaluer les besoins sur le terrain avant de mobiliser davantage de moyens.

L'Irlande va débloquer une aide humanitaire de 6 millions d'euros, a annoncé samedi 29 mars son chef de la diplomatie Simon Harris. La moitié de cette somme sera allouée aux opérations en Birmanie de la Fédération internationale de la Croix Rouge, et l'autre moitié ira à deux organismes de l'ONU, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

AFP/VNA/CVN