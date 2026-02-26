Promouvoir un habitat accessible aux revenus intermédiaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 26 février, la 6 e réunion du Comité central de pilotage sur les politiques de logement et le marché immobilier, dont il assure la direction.

>> Le gouvernement publie des règlements relatifs au Fonds national du logement

>> Hô Chi Minh-Ville vise près de 200.000 logements sociaux d'ici 2028

>> Hanoï accélère le logement social avec 39 nouveaux projets

>> Développement du logement social, un pilier essentiel de la politique de protection sociale

Photo : VNA/CVN

La session visait à évaluer la mise en œuvre des tâches arrêtées lors de la réunion précédente et, surtout, à débattre de l’élaboration d’un cadre politique spécifique destiné au segment du logement pour les ménages à revenu intermédiaire.

Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné que le droit au logement constituait un droit fondamental du citoyen. Chaque citoyen doit pouvoir accéder, de manière équitable, publique et transparente, à un logement adapté à ses revenus et aux conditions de développement socio-économique du pays, dans le respect d’un équilibre harmonieux entre les intérêts de l’État, des citoyens et des entreprises.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de développer de façon équilibrée et diversifiée les différents segments du marché immobilier, qu’il s’agisse du logement commercial ou du logement social. Quel que soit le segment concerné, les projets doivent impérativement être accompagnés d’infrastructures complètes, synchronisées et inclusives, garantissant un accès équitable aux services publics, sans aucune forme de discrimination.

Selon le Premier ministre, en 2025, le gouvernement a donné des directives fermes et adopté des politiques visant à lever les obstacles pour accélérer le développement du logement, notamment du logement social. À ce jour, plus de 100.000 logements sociaux ont été achevés à l’échelle nationale, avec l’objectif de porter ce chiffre à un million d’unités d’ici 2028, soit deux ans plus tôt que prévu initialement. Toutefois, l’évolution de la situation fait émerger de nouveaux besoins, en particulier en matière de logement pour les ménages disposant d’un revenu intermédiaire, estimé à partir de 20 millions de dôngs par mois.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a ainsi demandé que cette 6e réunion permette au Comité, aux localités et aux délégués de proposer des solutions concrètes pour développer le segment du logement destiné aux personnes à revenu intermédiaire, accroître l’offre immobilière pour différentes couches sociales et garantir l’égalité d’accès au logement pour tous les citoyens.

Les participants ont été invités à examiner plusieurs orientations majeures : le renforcement des réserves foncières dédiées aux projets de logements commerciaux à prix abordable pour les ménages à revenu intermédiaire ; l’accélération de l’élaboration des plans d’occupation des sols ; ainsi que la promotion du développement urbain orienté vers les transports publics (TOD) afin d’optimiser l’utilisation du foncier, de réduire les embouteillages et d’améliorer la qualité globale de l’aménagement urbain.

Le Premier ministre a également souligné l’importance de mobiliser des lignes de crédit préférentielles pour soutenir les projets de logements commerciaux à prix raisonnables, répondant aux besoins réels des acquéreurs.

Il a souligné que l’objectif ultime demeurait l’augmentation de l’offre immobilière adaptée à divers segments de la population, contribuant ainsi à la modération des prix et permettant aux ménages ayant un besoin réel de logement d’y accéder de manière équitable, transparente et sans tracasseries ni pratiques négatives.

En conclusion, le chef du gouvernement a exigé l’élaboration rapide de politiques concrètes et pragmatiques, en phase avec les réalités du terrain, afin d’assurer un développement durable, équilibré et sain du marché immobilier, tout en renforçant la sécurité sociale.

VNA/CVN