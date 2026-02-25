Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le directeur général de l’Agence de presse TASS

Dans l’après-midi du 25 février, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Andrey Kondrashov, directeur général de TASS, en visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance au développement constant de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global avec la Russie dans tous les domaines.

Il a souligné que le Vietnam n’oublie jamais le soutien apporté par l’Union soviétique autrefois et par la Russie aujourd’hui dans la lutte pour l’indépendance nationale et dans l’édification du pays. Le Vietnam se tient ainsi aux côtés de la Russie en toutes circonstances. Selon lui, la coopération bilatérale dans la nouvelle ère doit non seulement servir le développement des deux pays, mais aussi constituer un modèle de relations internationales saines, fondées sur une relation éprouvée par le temps.

Le Premier ministre a indiqué que les relations d’amitié traditionnelle, de confiance et de partenariat stratégique global entre les deux pays ont connu des avancées très positives. Les liens politiques et diplomatiques sont activement renforcés ; la coopération en matière de défense et de sécurité ainsi que dans les secteurs de l’énergie et du pétrole-gaz demeure un pilier essentiel des relations bilatérales. Malgré les difficultés, la coopération économique, commerciale et d’investissement poursuit une croissance stable. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 4,8 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

La coopération culturelle et touristique est dynamique, avec des échanges réguliers contribuant à renforcer la compréhension et l’amitié entre les deux peuples. Les vols directs favorisent les échanges et le développement du tourisme. La coopération scientifique et technologique est appelée à devenir un nouveau moteur des relations bilatérales.

Les deux pays entrent dans une nouvelle phase de développement et ont choisi de renforcer davantage leur partenariat stratégique global, d’élargir une coopération substantielle et efficace dans tous les domaines, notamment l’énergie, la science et la technologie, l’éducation et la formation, ainsi que le tourisme, avec des projets concrets tels que l’énergie nucléaire et le métro.

Soulignant le rôle des médias dans la diffusion d’informations positives, Pham Minh Chinh s’est félicité de la coopération établie très tôt entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et TASS, qui ont accompagné le développement des deux pays à différentes étapes.

Il a proposé aux deux agences de renforcer encore leur coopération, notamment dans la transformation numérique, la formation de ressources humaines maîtrisant le russe et le vietnamien, le maintien de canaux de coopération efficaces, la fourniture d’informations exactes et la mise en place de mécanismes de coordination pour détecter et traiter les fausses informations et les contenus malveillants portant atteinte à la sécurité et aux intérêts des deux pays.

Le Premier ministre a suggéré d’intensifier la communication sur les liens bilatéraux auprès des jeunes générations et d’organiser des événements et forums favorisant les échanges entre jeunes journalistes des deux pays.

Réaffirmant le soutien du gouvernement vietnamien à la coopération entre les deux agences, il s’est dit convaincu que les journalistes de la VNA et de TASS mettront en œuvre efficacement leur accord de coopération.

De son côté, Andrey Kondrashov a indiqué que lors de cette visite, TASS et la VNA ont signé un nouvel accord de coopération portant sur la transformation numérique, l’échange d’informations et de compétences professionnelles, la formation des ressources humaines et la lutte contre les fausses informations.

Il a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien et affirmé que les deux agences coordonneront étroitement leurs actions afin de contribuer à approfondir davantage le partenariat stratégique global Vietnam-Russie dans le nouveau contexte.

TASS et la VNA coopéreront également au sein de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) afin de renforcer l’information et de soutenir le développement de chaque pays ainsi que les relations bilatérales, a-t-il conclu.

VNA/CVN