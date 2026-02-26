Élections législatives : valoriser le rôle des personnalités influentes auprès des minorités ethniques

Ces jours-ci, les membres de la communauté ethnique Chut, dans la province de Hà Tinh (Centre), attendent avec une ferveur particulière la grande fête de l’unité nationale que représente le prochain scrutin.

Photo : VNA/CVN

Dans ces zones isolées, encore marquées par des conditions socio-économiques difficiles, les patriarches, chefs de village et personnalités jouissant d’un fort prestige local occupent une place centrale. Véritables relais de confiance, ils constituent le pont essentiel entre les autorités et la population, permettant aux directives du Parti et aux politiques de l’État d’atteindre chaque foyer et de favoriser l’exercice plein et entier des droits civiques.

Les préparatifs des élections législatives de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 s’intensifient au village de Rao Tre, dans la commune de Phuc Trach. Niché au pied du mont Ka Day, ce village reculé de la chaîne de montagnes Truong Son fait face à un niveau d'instruction inégal, rendant l'accès aux concepts électoraux complexe pour de nombreux foyers sans une sensibilisation adaptée.

Face à ce défi, la cheffe du village, Hô Thi Kiên, accompagnée des anciens respectés, travaille en synergie avec la cellule locale du Parti et les forces des gardes-frontières. Ensemble, ils mènent des campagnes de vulgarisation des réglementations électorales de manière flexible, en s'adaptant rigoureusement au rythme de vie de la communauté montagnarde.

Le message transmis se veut volontairement simple et concret, mettant l’accent sur les droits des électeurs, le déroulement du vote et les critères de validité des bulletins. Selon Hô Thi Kiên, le scrutin représente pour les habitants une occasion précieuse de choisir des représentants intègres et compétents, capables de porter fidèlement les aspirations du peuple.

Étant donné l'accès limité à l'information chez les Chut, les cadres et les militants se rendent physiquement dans chaque maison pour offrir des explications détaillées. Nguyên Xuân Mân, secrétaire du Parti du village de Rào Tre, précise que cette stratégie de porte-à-porte vise à garantir une participation totale, ponctuelle et sécurisée le jour du vote.

Dans les zones frontalières, les gardes-frontières jouent un rôle majeur. Le major Doan Van Tiêp et le major Nguyên Tiên Sy, du poste de Ban Giang, soulignent que la coopération avec les chefs de village et les personnes influentes constitue une solution stratégique, ces derniers maîtrisant les traditions locales et bénéficiant d’une confiance absolue. Cette collaboration permet d’adapter le discours afin que chaque électeur reçoive une information claire, précise et compréhensible. Parallèlement, les forces fonctionnelles appuient activement les autorités locales dans la révision des listes électorales et la finalisation des procédures administratives, facilitant ainsi le bon déroulement du scrutin.

Pour le colonel Nguyên Mâu Phuc, commissaire politique adjoint des gardes-frontières de Hà Tinh, dans ces zones sensibles, les personnalités influentes sont de véritables piliers moraux et des points d’appui spirituels pour la population. Leur exemplarité dans l’application des politiques nationales encourage naturellement les citoyens à accomplir leurs devoirs civiques. La mobilisation de ces leaders ne garantit pas seulement un fort taux de participation électorale : elle consolide surtout le grand bloc de l’unité nationale et renforce durablement les liens de solidarité entre le Parti, l’État et les populations des régions frontalières.

VNA/CVN