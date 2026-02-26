L’envoyé spécial du chef du Parti en Russie informe du XIVe Congrès national du PCV

Lê Hoài Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré le 25 février le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Russie afin de les informer des principaux résultats du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et des orientations clés qui permettront au pays d’entrer résolument dans une nouvelle ère de développement.

Photo : VNA/CVN

Parmi les participants figuraient les consuls généraux du Vietnam à Vladivostok et à Iekaterinbourg, des membres du personnel de l’ambassade, des représentants d’organismes vietnamiens, des étudiants brillants, des responsables de l’Union des organisations vietnamiennes en Russie, ainsi que d’autres représentants de la communauté.

L’ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné les évolutions positives des relations Vietnam - Russie au cours de l’année écoulée, marquées par de fréquentes visites de haut niveau et une coopération fructueuse dans les domaines de l’éducation, du commerce et de la culture.

De nouvelles empreintes vietnamiennes de la culture vietnamienne ont émergé en Russie, notamment la place Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg et le Festival de la culture vietnamienne à Moscou, qui a attiré près d’un million de visiteurs et contribué à l’augmentation du nombre de touristes russes au Vietnam. L’image de l’épouse du secrétaire général Tô Lâm, Ngô Phuong Ly, et son engagement en faveur de la diplomatie culturelle ont également marqué durablement les interlocuteurs russes, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), événement politique le plus important qu’ait connu le Vietnam ces dernières années, a bénéficié d’une attention particulière de la part des dirigeants russes. Le président Vladimir Poutine a été le premier chef d’État à appeler et à féliciter le secrétaire général Tô Lâm, dès le lendemain de la clôture du congrès.

Lors de sa visite, Lê Hoài Trung a informé le président Vladimir Poutine, le président du Parti Russie unie, Dmitri Medvedev, le président du Parti communiste de la Fédération de Russie, Guennadi Ziouganov, et le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, des conclusions du Congrès.

Il s’agissait également de la première entrevue entre un président russe et un chef de la diplomatie vietnamienne depuis 1991, témoignant de la haute estime que porte le président Vladimir Poutine au Vietnam, au PCV, au secrétaire général Tô Lâm et aux relations bilatérales, selon l’ambassadeur Dang Minh Khôi.

S’adressant à l’assemblée, Lê Hoài Trung a axé son discours sur trois points : les conclusions du congrès, les relations Vietnam-Russie et les principaux défis à venir. Il a souligné les trois aspects nouveaux mis en avant lors du congrès - nouvelles missions, nouvelle vision et nouvelles approches -, rappelant que sa devise, "Parler moins, agir plus, aller jusqu’au bout", reflète la volonté de renforcer l’efficacité du leadership et le développement national.

Photo : VNA/CVN

Il a salué le dynamisme des relations bilatérales sous l’impulsion de dirigeants de haut rang, qualifiant les récentes réunions de constructives et sincères, et réaffirmant la volonté des deux parties d’approfondir leur coopération.

Compte tenu du nombre important d’étudiants présents, Lê Hoài Trung a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière d’éducation et de formation. À partir de 2026, les échanges et les programmes d’enseignement destinés aux étudiants vietnamiens en Russie devraient se développer considérablement, contribuant ainsi à pallier la pénurie de personnel spécialisé dans les questions liées à la Russie et à tirer parti des atouts scientifiques et éducatifs de la Russie pour former une main-d’œuvre de haute qualité pour le Vietnam.

Dô Xuân Hoàng, président de l’Union des organisations vietnamiennes en Russie, a informé le ministre des Affaires étrangères de la situation de la communauté. Il a ajouté que le dynamisme des initiatives menées au cours de l’année écoulée en faveur des relations bilatérales avait contribué à renforcer l’optimisme des Vietnamiens de l’étranger.

Il a souligné que le développement rapide du Vietnam, la solidité des relations avec la Russie et l’attention portée par les dirigeants du Parti et de l’État avaient favorisé la stabilité et les perspectives de la communauté vietnamienne de Russie, forte d’environ 100.000 personnes. Malgré certaines difficultés, la communauté demeure unie et bien organisée, ses associations et mouvements de jeunesse étant actifs et entretenant des liens étroits avec le pays d’origine.

