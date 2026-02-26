Élections législatives

Le secrétaire général Tô Lâm participe à une rencontre avec des électeurs de Hanoï

Le 26 février, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï, en coordination avec le Comité populaire, le Comité électoral municipal et les quartiers concernés, a organisé une rencontre entre les électeurs et les candidats aux élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale, mandat 2026-2031, dans la circonscription électorale n°1 de Hanoï, afin de présenter leurs programmes d’action conformément à la loi.

>> Préparatifs rigoureux des élections législatives et locales dans un esprit démocratique

>> Élections législatives et locales : conférence nationale sous la présidence du chef de l'AN

Photo : VGP/CVN

La circonscription électorale n°1 de Hanoï compte cinq candidats, dont le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale.

La rencontre s’est tenue en présentiel, combinée à des points de visioconférence.

Après la présentation succincte des biographies des candidats, ceux-ci ont exposé aux électeurs leurs programmes d’action prévisionnels s’ils étaient élus députés de l’Assemblée nationale de la VIᵉ législature, avant d’écouter les propositions et aspirations exprimées par les électeurs.

Lors de la rencontre, les candidats ont affirmé que, s’ils étaient élus, ils exerceraient pleinement leurs responsabilités de députés, participeraient de manière sérieuse aux sessions de l’Assemblée nationale, maintiendraient des liens étroits avec les électeurs et transmettraient fidèlement aux organes compétents les opinions et aspirations légitimes de la population.

Photo : VGP/CVN

Au nom des candidats de la circonscription n°1 de Hanoï, le secrétaire général Tô Lâm a remercié les électeurs pour leurs idées et contributions responsables et constructives, réaffirmant l’objectif de préserver la stabilité afin de favoriser le développement et d’améliorer le niveau de vie de la population.

Il a souligné que la diplomatie et l’intégration internationale constituaient une mission "essentielle et régulière", mises en œuvre selon la ligne d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations, faisant du Vietnam un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

Concernant l’éducation et la formation, le secrétaire général a affirmé qu’il s’agissait d’une politique nationale de premier plan et d’une percée stratégique en matière de développement humain, appelant à une réforme fondamentale, globale et substantielle, garantissant l’égalité d’accès à l’éducation, en particulier dans les zones défavorisées et les zones peuplées de minorités ethniques.

S’agissant de la protection de l’environnement, il a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une mission centrale, au même titre que le développement économique et la garantie de la sécurité sociale, plaçant les citoyens au cœur des politiques environnementales.

En matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique, le secrétaire général a réaffirmé qu’il s’agissait de principaux moteurs du nouveau modèle de croissance, appelant la jeunesse à jouer un rôle pionnier dans l’apprentissage, la recherche, l’innovation et la maîtrise des technologies afin de contribuer à un développement rapide et durable du pays.

VNA/CVN