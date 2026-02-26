Clôture de l'exercice naval multilatéral MILAN 2026 en Inde

Une délégation de la Marine populaire vietnamienne conduite par le colonel Lê Dinh Nghi, chef d’état-major adjoint de la II e Région navale, a assisté le 25 février à Visakhapatnam, en Inde, à la cérémonie de clôture de l’exercice naval multilatéral MILAN 2026.

Photo : ANI/CVN

Dans le cadre de l'exercice placé sous le thème "Camaraderie, Cooperation, Collaboration" (Camaraderie, Coopération, Collaboration) la Marine populaire vietnamienne a engagé le navire 17, relevant de la Brigade 171 de la IIe Région navale, pour participer aux activités non combattantes. L’exercice a réuni des représentants de 74 pays, dont 16 pays ayant envoyé des navires.

Les manœuvres en mer ont mobilisé 39 navires de surface et trois sous-marins, répartis en trois groupes tactiques et un groupe de soutien.

Tout au long de l’exercice, les forces navales participantes ont démontré un haut niveau de professionnalisme, une coordination rigoureuse et une interopérabilité fluide. Les entraînements se sont déroulés conformément aux plans établis, atteignant l’ensemble des objectifs fixés dans des conditions de sécurité strictement maîtrisées.

Dans son allocution de clôture, le contre-amiral Alok Ananda, commandant de la flotte orientale de l’Inde, a remercié les pays ayant dépêché des navires et des forces, exprimant le souhait de voir les marines partenaires continuer à soutenir et à prendre part aux prochaines éditions de l’exercice MILAN.

Il a souligné qu’il s’agissait de la plus grande édition jamais organisée, affirmant que l’exercice constituait une plateforme propice au partage d’expériences, au renforcement des relations d’amitié et de la compréhension mutuelle, et à la promotion de la coopération dans le règlement des questions liées à la sécurité maritime.

