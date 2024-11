Assemblée nationale

Séance de réponse aux questions des députés sur la santé

Photo : VNA/CVN

La ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a affirmé que le ministère se concentrait toujours sur le conseil et la mise en œuvre des options du Parti et des politiques et des lois de l'État en matière de santé, dans le but de construire un système de santé conformes aux conditions socio-économiques du pays, tout en répondant aux exigences de soins de santé des gens, aux urgences de santé publique et contribuant à améliorer la qualité de vie des gens, la qualité des ressources humaines pour le développement du pays.

Le ministère de la Santé a conseillé et mis en œuvre de nombreuses solutions drastiques pour améliorer l'efficacité de la gestion de l'État en la matière ; perfectionné le couloir juridique pour les opérations du secteur de la santé ; élaboré des projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale ; élaboré et soumis au gouvernement et au Premier ministre des stratégies, programmes, plans, documents... pour orienter le développement de ce secteur dans la période à venir ainsi que lever les difficultés et les obstacles concernant la qualité de l'examen et du traitement médicaux, l'achat et des appels d'offres pour les médicaments, les vaccins, les fournitures médicales, l’assurance maladie…

Lors de la séance de réponse aux questions des députés, Dào Hông Lan va expliquer les quatre groupes de questions : la fourniture de médicaments et de fournitures médicales à la population, la prévention et le contrôle des maladies après les catastrophes naturelles ; délivrance de permis de travail dans le domaine de la santé ; la gestion des aliments fonctionnels, des produits pharmaceutiques et cosmétiques et les solutions pour gérer les violations ; la lutte contre les effets nocifs du tabac et des stimulants, notamment en milieu scolaire.

VNA/CVN