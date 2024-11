Le président Luong Cuong est allé fleurir le Monument de Hô Chi Minh à Santiago

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Lors d’une cérémonie pour la commémoration du grand Président Hô Chi Minh, Luong Cuong, la délégation vietnamienne et des responsables chiliens ont pris une minute pour exprimer leur gratitude au leader éminent du Vietnam pour sa grande contribution à la révolution vietnamienne, à l’amitié et à la solidarité avec les peuples progressistes du monde.

Au nom de l’administration et de la population de l’arrondissement de Cerro Navia, le maire Mauro Tamayo a affirmé que Cerro Navia continuerait à contribuer à l'entretien et à la préservation du parc en tant que symbole de solidarité et d'amitié entre le gouvernement et le peuple des deux pays.

Présente à la cérémonie, l'ancienne présidente Michelle Bachelet a affirmé que la rencontre entre la délégation vietnamienne et des habitants de l’arrondissement de Cerro Navia était non seulement un symbole des relations d’amitié au fil des années mais aussi constituait une opportunité pour ouvrir la nouvelle orientation plus globale entre les deux pays.

S'exprimant à cette occasion, le président Luong Cuong a respectueusement remercié le peuple chilien, en particulier les habitants de l’arrondissement de Cerro Navia, pour avoir toujours préservé le parc Hô Chi Minh comme symbole de solidarité, d'amitié et de coopération, notamment entre les peuples des deux pays.

Il a affirmé que le Monument du Président Hô Chi Minh et le parc éponyme à Santiago étaient une démonstration plus claire de la forte amitié entre les deux pays.

Le Monument du Président Hô Chi Minh est situé dans le parc portant son nom dans le quartier Herminda de la Victoria. Ce parc a été construit par un groupe de jeunes du Parti communiste et du Parti socialiste du Chili en 1969 pour exprimer la solidarité et le soutien du peuple chilien à la lutte du peuple vietnamien pour la libération nationale. Plus tard, le parc a été rénové et embelli, avec le Monument du Président Ho Chi Minh. Le parc est en train d'agrandir, avec l'"Espace Hô Chi Minh".

Après la cérémonie, le président Luong Cuong et l'ancienne présidente Michelle Bachelet ont planté un arbre souvenir dans le parc, un autre symbole de l'amitié étroite entre les deux peuples du Vietnam et du Chili.

Ils ont également assisté à la remise d'un mémorandum d'accord sur l'établissement de relations d’amitié et de coopération entre le Comité populaire du district de Nam Dàn, province vietnamienne de Nghê An et l’arrondissement de Cerro Navia.

VNA/CVN