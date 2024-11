Vietnam et République tchèque

Porter les relations d’amitié et de coopération à une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

La visite revêt une signification particulièrement importante dans le contexte où le Vietnam entre dans la nouvelle ère, l'ère d'ascension nationale et les deux pays visent à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (2 février 1950 - 2025), contribuant ainsi à créer un nouvel élan pour porter l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme bilatérales à une nouvelle hauteur, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Dans le cadre de sa visite, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rencontrera les plus hauts dirigeants de la République tchèque pour discuter des mesures visant à promouvoir une coopération globale dans tous les domaines comme la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, les investissements, les sciences et les technologies, l’innovation, l’éducation et la formation, la culture, le sport, le tourisme, le développement durable et les échanges entre les peuples, contribuant à approfondir davantage leur coopération existante, exploiter davantage de domaines de coopération potentiels, ouvrir de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays.

Pour une valeur du commerce bilatéral de 3,8 milliards d'USD

Dans la stratégie de sécurité et la stratégie économique récemment annoncées par le gouvernement tchèque, le Vietnam et la région d’Asie-Pacifique jouent toujours un rôle important et constituent l'objectif de la promotion des relations diplomatiques et de la coopération commerciale et d'investissement de la République tchèque, a fait savoir l’ambassadeur Duong Hoài Nam. Cette stratégie a été concrétisée grâce à la visite du Premier ministre Petr Fiala dans quatre pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, en avril 2023.

Selon les données de la République tchèque, la valeur du commerce bilatéral a atteint 2,9 milliards d'USD en 2023, en hausse de 19% en rythme annuel. Il est prévu qu'en 2024, elle continuera à connaître une forte croissance pour atteindre 3,8 milliards d'USD, soit une augmentation de 28% par rapport à 2023.

La République tchèque est considérée comme le cœur de l’Europe, jouissant non seulement d’une position stratégique dans la région, mais également d’une position et d’une influence au sein de l’Union européenne (UE). De son côté, le Vietnam bénéficie d'une situation géographique favorable, d'une porte d'entrée commerciale vers de nombreuses routes de transport et d'aviation dans le monde et dans l'ASEAN. Parallèlement, avec 16 accords de libre-échange déjà en vigueur et de nombreux autres accords en cours de négociation, le Vietnam est prêt à servir de pont pour aider la République tchèque à établir des liens plus étroits avec la région d’Asie-Pacifique.

En vue de profiter efficacement des avantages apportés par l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA), renforcer la coopération dans des domaines ayant beaucoup d’espace et de potentiel tels que l’économie et le commerce, l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, la culture, le sport, le tourisme et le travail, les deux parties doivent donner la priorité aux négociations et à la signature de la nouvelle phase de l'accord sur l'éducation et le travail, à l'ouverture bientôt des vols directs Hanoï - Prague ; étendre la coopération à d'autres domaines potentiels tels que la transition verte, la transformation numérique, les énergies renouvelables, l'exploitation minière...

Les bonnes relations amicales traditionnelles et le soutien des hauts dirigeants constituent la base solide pour renforcer la confiance politique entre les deux pays, pour approfondir davantage les relations Vietnam - République tchèque.

Les échanges entre les peuples constituent le point culminant et la caractéristique des relations entre les deux pays. La communauté vietnamienne de République tchèque compte actuellement environ 100.000 personnes, ce qui en fait la troisième plus grande communauté minoritaire ethnique de République tchèque, représentant 1% de la population.

La communauté vietnamienne de République tchèque, dont le noyau est l'Association vietnamienne de République tchèque, valorise toujours son rôle de pont pour cultiver l'amitié et promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays.

VNA/CVN