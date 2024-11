Le Vietnam confirme son rôle dynamique au sein de l’APEC

>> Le Vietnam contribue activement au forum de l'APEC

>> Le président Luong Cuong part pour ses visites officielles au Chili et au Pérou

Photo : BPL/CVN

Il s'agira de la première visite officielle au Pérou du président Luong Cuong et de sa première participation à un forum multilatéral, à l'invitation de la présidente péruvienne, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Le Vietnam est officiellement devenu de l’APEC le 15 novembre 1998. Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang, ces 26 dernières années, le Vietnam a été apprécié comme un membre ayant apporté de nombreuses contributions positives, responsables et efficaces à la réalisation des objectifs et des visions de la coopération de l'APEC ainsi qu'au renforcement du rôle du forum.

Le Vietnam a été le pays hôte de l'APEC à deux reprises, en 2006 et 2017. Il a également occupé de nombreux postes importants dans divers mécanismes de l'APEC. Récemment, le Vietnam a de nouveau reçu la confiance et le soutien d’autres membres pour accueillir l’APEC 2027.

Avec la proposition et la mise en œuvre de près de 190 initiatives et projets dans de nombreux domaines importants tels que la réforme structurelle, le développement des ressources humaines et l'autonomisation des femmes, le Vietnam a contribué à rendre la coopération de l'APEC de plus en plus riche et intégrale.

Le Vietnam au cœur de l'APEC

Le Vietnam a initié et participé à l'élaboration de la vision à long terme de la coopération de l'APEC, notamment l’édification de la Vision de l'APEC à l'horizon 2040. Il a participé de manière proactive à la coordination du processus d'élaboration du rapport "People and Prosperity: An APEC Vision to 2040" (Peuples et prospérité : une vision de l’APEC jusqu’en 2040). C'était sur cette base que les dirigeants de l'APEC ont adopté la vision de l'APEC d’une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique d’ici 2040, pour la prospérité de tous les peuples et des générations futures.

Selon l'ambassadeur vietnamien au Pérou, Bùi Van Nghi, la participation à l'APEC a également apporté de nombreux avantages stratégiques, économiques, commerciaux et d'investissement au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir le développement national. En effet, elle a contribué au renforcement de la position internationale du Vietnam, à l’approfondissement des relations avec de nombreux partenaires, à la création d’une motivation pour promouvoir la réforme, l’innovation et la créativité dans le pays, à l’amélioration de la capacité d’intégration internationale des organes, des localités et des entreprises vietnamien.

Le Vietnam est actuellement le chef du groupe chargé de l’élaboration d’un programme de réforme structurelle de l'APEC pour la période 2026-2030, et préside l'élaboration d’un rapport de politique économique de l'APEC 2025.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang, la participation du président vietnamien à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2024, à l'occasion du 35e anniversaire de la fondation du Forum, continuera d'affirmer les contributions positives et responsables du Vietnam à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux, notamment au renforcement des liens économiques.

Les visites du président Luong Cuong au Chili et au Pérou et sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 créeront de nouveaux élans pour accélérer le développement des relations du Vietnam avec ces deux pays, tout en affirmant sa position croissante en Asie-Pacifique et dans le monde.

VNA/CVN