Le président Luong Cuong reçoit la présidente du Parti socialiste du Chili

>> Partenariat global Vietnam - Chili

>> Le président Luong Cuong rencontre le chef du Parti communiste du Chili à Santiago

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a remercié le peuple chilien et les forces de gauche éprises de paix pour leur soutien et leur solidarité avec le Vietnam dans la lutte passée pour l'indépendance nationale et la réunification, en particulier l'aide du Parti socialiste du Chili au Vietnam pendant l’œuvre de Dôi Moi (Renouveau) du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Coopération et intérêts communs

Il a souligné les similitudes entre les deux pays et les deux partis dans les aspirations à la liberté, à l'indépendance, à la justice, à l'égalité et au progrès social sur la base d'une relation solide, d'intérêts partagés et du potentiel d'élargir la coopération, de se compléter et de se soutenir mutuellement dans le processus de développement au profit des peuples de chaque pays, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

En informant le leader du Parti socialiste du Chili de la situation actuelle du Vietnam, le chef de l'État vietnamien a déclaré qu'après près de 40 ans de mise en œuvre persistante de l’oeuvre de Renouveau, le Vietnam a réalisé de grandes réalisations historiques, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité sociale, de la défense et de la sécurité nationales, de la construction d'un État de droit socialiste, de la promotion de la réforme administrative et judiciaire et de la lutte contre la corruption.

Il a précisé que le Vietnam poursuit toujours une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations, d'intégration internationale proactive et active, en étant un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, dans laquelle le Vietnam attache toujours de l'importance au développement d'une diplomatie globale et moderne basée sur trois piliers que sont la diplomatie du parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire, créant un cadre pour des relations stables et durables avec ses partenaires.

Le Vietnam souhaite une intégration internationale proactive, active, globale et étendue, contribuant au processus de construction et de formation des institutions multilatérales et régionales, en particulier l'ASEAN, les Nations unies, ainsi que les mécanismes de coopération régionale, interrégionale et de la sous-région du Mékong, a-t-il déclaré.

Luong Cuong a souligné que le Vietnam souhaite coopérer avec ses amis traditionnels d'Amérique latine, en particulier avec le Chili, un pays important qui joue un rôle de premier plan dans l'intégration régionale et la connectivité régionale et qui joue un rôle de plus en plus important dans les questions mondiales.

Il a déclaré qu'il espérait que dans les temps à venir, les deux parties renforceraient leur étroite coordination et mettraient en œuvre efficacement leur accord de coopération, tout en continuant à consolider la confiance de haut niveau et le fondement des relations politiques comme base et orientation pour le développement d'une coopération globale entre les deux pays, en particulier dans les domaines où les deux parties ont des atouts.

Luong Cuong a souligné que les deux parties doivent continuer à soutenir, encourager et créer les conditions pour promouvoir la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale ainsi que des accords et des plans d'action entre les deux pays, en se concentrant sur le renforcement de la collaboration dans les domaines où les deux parties ont des besoins et un potentiel tels que la sécurité et la défense, la science et la technologie, le développement vert, la transformation numérique et les énergies renouvelables pour créer une motivation pour leurs échanges et investissements entre les deux pays.

Les gouvernements des deux pays doivent se coordonner étroitement dans les forums internationaux, en particulier aux Nations Unies, tout en facilitant et en promouvant les échanges entre les peuples pour accroître la compréhension mutuelle, créant ainsi une prémisse pour maintenir et promouvoir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération entre les peuples des deux pays, a-t-il déclaré.

Il a exprimé sa conviction qu'avec l'attention et les efforts conjoints du Parti socialiste du Chili, les relations entre les deux partis et les deux pays se développeront plus fortement et plus substantiellement.

Renforcement des relations politiques

Pour sa part, la présidente du Parti socialiste du Chili Paulina Vodanovic a exprimé son plaisir d'accueillir le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne de haut rang, soulignant que la visite est d'une importance importante pour la promotion des relations entre les deux pays et entre les deux partis en particulier.

Elle a déclaré qu'immédiatement après son élection en 1971, le président Salvador Allende a décidé d'établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et est devenu le premier pays sud-américain à établir des relations diplomatiques avec la nation d'Asie du Sud-Est.

Elle a déclaré qu'immédiatement après son élection en 1971, le président Salvador Allende a décidé d'établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et est devenu le premier pays sud-américain à établir des relations diplomatiques avec la nation d'Asie du Sud-Est.

Paulina Vodanovic a décrit la bonne amitié qui a toujours été préservée et qui s'est développée, en particulier ces dernières années, comme une base pour que les deux pays continuent à élargir la coopération dans les domaines économique, politique, diplomatique et culturel.

Elle a déclaré qu'elle espère que le Vietnam partagera ses expériences dans les domaines qui intéressent les deux pays, tels que la sécurité sociale, la sécurité et la sûreté des personnes, et qu'elle souhaite en même temps coopérer avec le Vietnam sur les questions d'immigration illégale et de lutte contre la criminalité.

Elle a affirmé qu'avec son rôle, le Parti socialiste du Chili continuera à préserver et à construire la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.

VNA/CVN