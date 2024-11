Célébration de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos

Photo : VNA/CVN

Organisée par l'Union des organisations d'amitié, l'Association d'amitié Vietnam - Laos de Dà Nang, en coordination avec les unités concernées, la cérémonie a réuni des représentants des dirigeants de la ville, du consulat général du Laos à Dà Nang et près d'un centaine d'anciens soldats volontaires et d'experts militaires vietnamiens vivant à Dà Nang qui ont apporté leur soutien à la révolution lao.

Présent à la célébration, le vice-président permanent du Comité populaire municipal de Dà Nang, Hô Ky Minh, aussi président de l'Association d'amitié Vietnam - Laos de la ville, a déclaré qu’il s'agissait d'un événement important pour passer en revue les relations entre les deux pays dans leur lutte pour la libération nationale, avec les innombrables sacrifices des soldats des deux côtés.

En même temps, c'est l'occasion de réaffirmer une immense gratitude pour les grandes contributions des forces volontaires et des experts vietnamiens au Laos, contribuant ainsi à consolider, cultiver, protéger et développer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux nations, a-t-il ajouté.

De son côté, le consul général du Laos à Dà Nang, Souphanh Hadaoheuang, a affirmé que les soldats volontaires et les experts militaires vietnamiens furent des camarades ayant partagé les souffrances de l'armée et du peuple lao pendant leur lutte pour l'indépendance et la liberté. Au nom du Parti, du gouvernement et du peuple lao, le diplomate a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État, à l'armée et au peuple vietnamiens, notamment aux volontaires et experts vietnamiens qui ont partagé les difficultés avec l'armée et le peuple lao, sacrifié leur sang et rempli leurs obligations internationales.

Lors de la célébration, le colonel Trân Nhu Tiêp, chef du Comité de liaison des volontaires et experts militaires vietnamiens de Dà Nang, a partagé la signification profondes de cette Journée traditionnelle ainsi que des relations d’amitié entre les militaires et les peuples des deux pays, côte à côte pour l'indépendance du Laos.

VNA/CVN