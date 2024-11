Le président Luong Cuong reçoit une délégation de l'Institut culturel Chili - Vietnam

Le président a hautement apprécié les contributions à long terme de l'Institut culturel d'amitié Chili - Vietnam ainsi que de sa présidente aux relations entre les deux pays, en particulier la bonne affection de Patricia Abarzua et des membres de l'institut pour la terre et le peuple du Vietnam, ainsi que les efforts inlassables de l'institut pour améliorer la compréhension du peuple chilien à l'égard du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a déclaré que le Vietnam n'oublierait jamais le soutien et la solidarité du peuple chilien à la juste lutte du peuple vietnamien, en particulier la participation de Patricia Abarzua à une marche de la ville portuaire de Valparaiso à Santiago en 1969 pour exprimer son soutien à la juste lutte du peuple vietnamien.

Il a exprimé son souhait que Patricia Abarzua et l'institut continuent de servir de pont pour promouvoir les échanges entre les peuples du Vietnam et du Chili et d'accompagner d'autres pays pour améliorer la compréhension de la culture, de l'histoire, du territoire et du peuple vietnamiens par les peuples du Chili et d'Amérique du Sud.

Il a remercié l'institut pour son soutien et sa coordination avec l'ambassade du Vietnam au Chili pour organiser des activités de promotion du Vietnam dans le pays hôte, notamment à l'occasion des grandes célébrations du Vietnam et de divers autres événements culturels et éducatifs.

Luong Cuong a déclaré qu'il pensait que Patricia Abarzua continuerait à jouer un rôle efficace de pont, contribuant au développement et à l'approfondissement du partenariat global entre les deux pays. Il a invité Patricia Abarzua et les membres de l'institut à se rendre au Vietnam au moment opportun.

Patricia Abarzua, pour sa part, a approuvé le commentaire de Luong Cuong sur l'importance particulière d'éduquer les jeunes générations des deux pays pour mieux comprendre la tradition d'amitié entre les deux peuples fondée par le président Ho Chi Minh et le président Salvador Allende.

Elle a affirmé qu’elle continuerait à travailler avec les membres de l’institut pour promouvoir des activités de solidarité et servir de pont pour accroître la compréhension du peuple chilien sur la terre et le peuple vietnamiens, en particulier la construction nationale et le développement du Vietnam d’aujourd’hui.

En outre, a-t-elle déclaré, l’institut continuera également à renouveler ses opérations, contribuant ainsi à renforcer et à approfondir l’amitié entre les deux pays.

VNA/CVN