Le président Luong Cuong rencontre le chef du Parti communiste du Chili à Santiago

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a exprimé sa joie de visiter la belle et hospitalière nation du Chili, et a remercié le peuple chilien, le Parti communiste du Chili et les forces de gauche, progressistes et pacifiques pour leur soutien et leur solidarité durables avec le Vietnam pendant la lutte pour l'indépendance nationale et la réunification d’hier et dans ses efforts continus pour le développement national sous la direction du Parti communiste du Vietnam d’aujourd’hui.

Il a exprimé sa reconnaissance à Lautaro Carmona Soto qui dans les années 1970 a participé activement aux mouvements anti-guerre et a soutenu le peuple vietnamien, et a reconnu les contributions significatives de Lautaro Carmona Soto à la promotion des relations entre les deux Partis et les deux peuples.

Luong Cuong a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et l'invitation de Lautaro Carmona Soto à se rendre au Vietnam à un moment opportun. Il a exprimé sa confiance dans le fait qu'en tant que membre de la coalition au pouvoir au Chili, le Parti communiste du Chili contribuera activement au succès du gouvernement de gauche chilien, en particulier dans la promotion de politiques étrangères proactives et de la coopération internationale.

Après avoir informé le leader du Parti communiste du Chili de la situation actuelle du Vietnam et du rôle du Parti communiste du Vietnam, Luong Cuong a déclaré que malgré les graves conséquences de la guerre et le paysage mondial complexe d'aujourd'hui, le Vietnam a réalisé des réalisations historiques au cours des près de 40 dernières années de Dôi Moi (Renouveau). Le Vietnam fait désormais partie des 40 plus grandes économies du monde et l'un des 20 pays à la croissance la plus rapide. Le Vietnam poursuit constamment une politique étrangère d'indépendance, de paix et d'intégration internationale proactive, étant un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, a-t-il déclaré.

Le chef de l'État a déclaré que le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam avait fixé comme objectif que le Vietnam devienne un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu moyen supérieur d'ici 2030 - marquant le 100e anniversaire du Parti - et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, célébrant le 100e anniversaire de la Fête nationale. Il a souligné l'importance du soutien international, notamment du Chili, pour atteindre ces objectifs.

Solidarité Vietnam - Chili : vers un avenir commun

Le Chili est actuellement le premier marché d'exportation du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial du Chili dans l'ASEAN, a-t-il noté, ajoutant que le Parti communiste du Vietnam apprécie hautement et souhaite promouvoir la coopération avec les partis au pouvoir et progressistes ainsi qu'avec les partis politiques traditionnellement amis, notamment le Parti communiste du Chili, au profit des peuples de chaque pays et de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Luong Cuong a déclaré que le Vietnam s'en tient à la voie de l'indépendance vers le socialisme et a souligné l'importance du partage d'expériences entre les deux partis communistes.

Pour sa part, Lautaro Carmona Soto a déclaré que les participants à la réunion représentaient différentes générations, mais partageaient une admiration commune pour le peuple et la culture du Vietnam. Beaucoup avaient autrefois manifesté pour la paix en solidarité avec la cause du Vietnam, a-t-il déclaré.

Il a décrit le Vietnam comme un modèle dans le monde, y compris pour le Chili. Le Parti communiste du Chili a tiré de précieuses leçons de l’expérience du Vietnam en matière de libération nationale, en particulier de son engagement en faveur d’une cause révolutionnaire inclusive et de l’engagement de tous les citoyens dans le développement national. Il a reconnu les défis auxquels est actuellement confrontée la coalition au pouvoir au Chili et a souligné l’engagement du parti à renforcer ses propres capacités et à s’inspirer du modèle vietnamien, en particulier dans les approches adaptées au contexte chilien.

Lautaro Carmona Soto a assuré que, quels que soient les partis politiques, les dirigeants chiliens soutiennent toujours la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

VNA/CVN