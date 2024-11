Quy Nhon

Sciences de la terre et de l'environnement au cœur de la conférence internationale

Le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) a accueilli, le mardi 26 novembre à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre), la conférence internationale sur les sciences de la terre et de l'environnement pour sa 4 e édition.

La conférence internationale sur les sciences de la terre et de l'environnement (International Vietnam Conference on Earth and Environmental Sciences - iVCEES-2024) souhaite devenir un forum interdisciplinaire de premier plan pour les scientifiques. L'objectif est de partager et de discuter des dernières découvertes, tendances, défis et avancées dans les domaines des sciences de la Terre et de l'Environnement. L'anglais est la langue officielle de toutes les communications.

Jusqu’au 29 novembre, environ 130 conférenciers venus de 14 pays et territoires discuteront des sujets suivants : sciences de la Terre solide, sciences de l'atmosphère, sciences aquatiques, environnement et développement durable, technologies émergentes en sciences de la Terre et de l'Environnement, sciences de la Terre interdisciplinaires, etc.

En parallèle, l’iVCEES-2024 offre à la communauté scientifique, avec la participation des universités de Leibniz Hannover (Allemagne), Littoral-Côte-d'Opale (France), Concordia (Canada), etc., l'opportunité de partager des expériences précieuses sur les tendances et solutions pratiques dans le domaine des sciences de la Terre et de l'Environnement, tout en posant les bases pour la construction de nouvelles orientations de recherche et l'ouverture de nombreuses opportunités de coopération interdisciplinaire.

Il convient de souligner que cet événement a vu la participation active de jeunes chercheurs provenant d'universités et d'instituts de recherche nationaux et internationaux. Ces jeunes scientifiques ont pu démontrer leur créativité et leurs compétences professionnelles à travers des présentations de résultats de recherche, des orientations professionnelles et une participation enthousiaste à des séances de discussion avec d'éminents scientifiques dans le domaine des sciences de la Terre et de l'Environnement.

Grâce à cela, la conférence a constitué un environnement propice à l'incubation de nouvelles idées, offrant des opportunités de développement aux jeunes chercheurs de la communauté.

Prenant sa parole à l'ouverture, Ngô Duc Thành, président du Comité de l'iVCEES-2024 souligne que l’objectif principal de la série de conférences iVCEES est de fournir un forum interdisciplinaire de premier ordre aux chercheurs, étudiants et praticiens pour présenter et discuter des innovations et avancées les plus récentes dans les domaines des sciences de la terre et de l’environnement. "De plus, en réunissant divers domaines, la conférence vise à favoriser le réseautage et la collaboration entre les participants, promouvant ainsi les activités de recherche et de développement dans les sciences de la terre et de l’environnement", informe-t-il, avant de souhaiter : "L’iVCEES se tiendra chaque année pour en faire une plate-forme idéale pour que les gens puissent partager leurs points de vue, leurs expériences et d’autres idées connexes".

L’iVCEES-2024 est organisé par l’ICISE, l’Association "Rencontres du Vietnam" et l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH).

Les sciences de la terre et de l'environnement jouent un rôle essentiel dans la protection de la planète et dans la garantie du développement durable. Leurs objectifs sont les suivants : comprendre et prévoir les catastrophes naturelles ; protéger l'environnement et les ressources ; répondre au changement climatique ; gérer les ressources naturelles ; développer de nouvelles technologies et améliorer l'éducation ainsi que la sensibilisation de la communauté.





