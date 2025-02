Science, technologie, innovation et numérique au cœur de la transformation stratégique

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont des moteurs indispensables à la croissance des nations. Au Vietnam, elles représentent à la fois une condition sine qua non et une opportunité unique pour prospérer dans le monde de demain et accompagner l’ascension du pays.

>> Accélérer la formation des ressources humaines dans le domaine de l’intelligence artificielle

Ces dernières années, le Parti communiste du Vietnam (PCV) et l’État ont adopté de nombreuses politiques visant à promouvoir l’application et le développement de la science et de la technologie, à encourager l’innovation et la transformation numérique, ainsi qu’à s’engager activement dans la quatrième révolution industrielle. Ces efforts ont donné des résultats significatifs.

Cependant, le rythme de développement dans ces domaines reste insuffisant. Les capacités et niveaux actuels sont encore éloignés de ceux des pays développés. En outre, la compréhension de la transformation numérique par de nombreux secteurs, fonctionnaires et citoyens demeure limitée. Les recherches et applications scientifiques, technologiques et innovantes n’ont pas encore permis de percées majeures, et le Vietnam ne maîtrise pas encore les technologies stratégiques et essentielles. Les cadres juridiques et politiques existants peinent à répondre aux exigences actuelles, tandis qu’il manque encore de ressources humaines qualifiées. Les infrastructures, notamment numériques, présentent également des lacunes importantes. Enfin, la sécurité des informations et la protection des données posent des défis croissants.

Objectifs ambitieux

Pour relever ces défis, le Vietnam doit adopter des orientations stratégiques et révolutionnaires afin de dynamiser le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. L’objectif est de propulser le pays dans une nouvelle ère de prospérité et de puissance. L’ambition est de devenir une nation à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec une industrie moderne d’ici 2030, et de rejoindre le groupe des pays développés à revenu élevé d’ici 2045.

Le 22 décembre 2024, au nom du Politburo, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a signé pour approbation la Résolution N°57, qui établit des orientations stratégiques pour accélérer ces développements. Il a souligné la nécessité de placer le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en matière de recherche et développement technologique d’ici 2030 et de former au moins cinq grandes entreprises numériques compétitives au niveau international.

“Le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique n’est pas un choix, mais une nécessité vitale”, a déclaré Tô Lâm. Il a appelé les autorités, les scientifiques, les entreprises et les citoyens à unir leurs efforts pour stimuler la créativité et renforcer les compétences numériques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le rôle stratégique de la Résolution N°57, qualifiée de tournant décisif pour le Vietnam.

“La Résolution N°57 représente un guide pour amener le pays vers une prospérité durable. Elle appelle à l’unité du Parti, du peuple et de l’armée afin de transformer le Vietnam en une nation développée et compétitive sur la scène internationale”, a-t-il affirmé lors d’une conférence nationale organisée le 13 janvier 2025 à Hanoï. Cette conférence a mobilisé 15.345 points de connexion à travers le pays, rassemblant près d’un million de participants.

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont perçues comme les moteurs clés pour permettre au Vietnam de rattraper les nations développées et d’éviter le piège du retard économique.

Le Premier ministre a cité un rapport de la Banque mondiale de 2024, selon lequel le PIB par habitant du Vietnam est de 4.700 USD. Avec une croissance annuelle moyenne de 7%, il atteindrait le statut de pays à revenu élevé (13.800 USD par habitant) d’ici 2040.

Le chef du gouvernement a insisté sur l’urgence d’accélérer la croissance pour concrétiser cette ambition. “L’aspiration à un Vietnam prospère et intégré dans le groupe des nations développées est fondée, mais elle nécessite un effort constant et collectif”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique représentaient le seul chemin pour surmonter les défis actuels, saisir les opportunités et positionner le Vietnam comme un acteur majeur à l’échelle internationale.

Mission politique

Le gouvernement a clairement défini la mise en œuvre de la Résolution N°57 comme une mission politique clé. Le programme d’action prévoit 41 groupes d’objectifs (comprenant 35 objectifs spécifiques d’ici 2030 et six à l’horizon 2045), ainsi que sept groupes de tâches avec 140 tâches concrètes.

Le premier groupe de missions consiste à sensibiliser et à provoquer un changement de mentalité, en affirmant une forte détermination politique et un leadership résolu pour créer un nouvel élan et une nouvelle dynamique dans toute la société en faveur du développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement a identifié plusieurs missions clés, notamment le lancement d’un mouvement national pour mobiliser la force collective de l’ensemble du système politique, ainsi que la participation active des entrepreneurs, des entreprises et des citoyens dans cette révolution de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Le deuxième groupe se concentre sur l’achèvement rapide et résolu des institutions. Il faut éradiquer toutes les idées, conceptions et obstacles qui freinent le développement et faire des institutions un atout concurrentiel dans le domaine de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, avec 28 missions spécifiques.

Renforcement des infrastructures

Le Premier ministre a souligné l’importance cruciale de ce groupe de missions : “Comme l’a indiqué le secrétaire général Tô Lâm, il faut assurer un environnement propice à la création et au développement, avec une approche qui combine une gestion stricte et un encouragement au développement, tout en mobilisant au maximum les ressources pour créer de nouveaux espaces de croissance”. Il a également insisté sur la nécessité “d’établir un cadre juridique pour mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources disponibles”.

Le troisième groupe de tâches vise à renforcer les investissements dans les infrastructures de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, avec 34 missions spécifiques. “Les infrastructures doivent toujours être en avance, afin de répondre aux besoins croissants de l’économie et de la société numériques”, a affirmé Pham Minh Chinh.

L’objectif principal est de mettre en place un programme national de développement technologique et d’industries stratégiques, de revoir et d’investir dans le développement de centres de recherche, d’expérimentation et de laboratoires nationaux de pointe, de créer et d’opérer un centre de données national, ainsi que de développer des infrastructures numériques modernes, des infrastructures de télécommunications, d’Internet, des infrastructures physiques numériques, des infrastructures d’utilité numérique, des plateformes de registre national et des plateformes numériques communes pour différents secteurs.

Le quatrième groupe concerne le développement et la valorisation des ressources humaines de haute qualité, répondant aux exigences du développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, avec 12 missions spécifiques.

La politique de développement et de valorisation des ressources humaines de haute qualité est un facteur majeur, une “clé” pour ouvrir les portes du succès.

Le gouvernement a adopté en décembre dernier le décret N°179/2024 sur les politiques d’attraction et de valorisation des talents dans les agences, organisations et unités du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques.

Le gouvernement a précisé que la mission centrale était de construire un projet de développement et de valorisation des talents, en se concentrant sur les experts de haut niveau qui façonnent l’avenir de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Il est également prévu d’établir des politiques de rémunération et de recrutement spécifiques pour les attirer et les fidéliser, créant ainsi des incitations fortes pour qu’ils s’engagent et contribuent durablement au pays. Des mesures seront mises en œuvre pour attirer et retenir les meilleurs talents scientifiques et technologiques, tant vietnamiens de l’étranger qu’étrangers.

Le cinquième groupe de missions consiste à renforcer la transformation numérique et l’application de la science, de la technologie et de l’innovation au sein des agences gouvernementales, ainsi qu’à améliorer l’efficacité de la gouvernance nationale et de la gestion de l’État, tout en garantissant la défense et la sécurité, avec 27 missions spécifiques.

Le Premier ministre a estimé que la promotion de la transformation numérique et l’application de la science et de la technologie ne sont pas seulement une tendance inévitable, mais également un levier clé pour améliorer l’efficacité de la gestion de l’État et de la gouvernance nationale.

Le recours aux technologies de pointe dans les administrations publiques permettra de rationaliser les processus, d’améliorer l’efficacité et de moderniser les services rendus aux citoyens.

La transformation numérique sera “la clé en or” pour optimiser les processus de gestion, renforcer les capacités opérationnelles, ainsi que pour prévoir et prendre des décisions précises et opportunes dans tous les domaines, allant des questions socio-économiques à la défense et à la sécurité.

Le sixième groupe de missions vise à promouvoir activement la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique au sein des entreprises, avec 16 missions spécifiques.

Selon le Premier ministre, dans le processus de formation et de développement de l’économie numérique, les entreprises sont “le moteur”, le pilier de l’écosystème scientifique, technologique et d’innovation.

Esprit des “cinq clairs”

Enfin, le septième groupe de missions concerne le renforcement de la coopération internationale dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, avec neuf missions.

Pour que la Résolution N°57 devienne réalité et ait un impact positif dans les divers aspects de la société, le Premier ministre a insisté sur l’esprit suivant : “La pensée doit être claire, la détermination élevée, l’effort grand, l’action résolue, ciblée, et chaque tâche menée à bien”.

Il a également souligné l’importance de la répartition des tâches spécifiques avec l’esprit des “cinq clairs : clair sur la personne, clair sur la tâche, clair sur la responsabilité, clair sur le calendrier, clair sur les résultats”, ainsi que “oser penser, oser agir, oser innover pour l’intérêt commun”.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, secteurs concernés et localités d’élaborer et de publier d’urgence des plans pour mettre en œuvre le programme d’action ; de se concentrer sur une communication généralisée pour sensibiliser le public à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique ; et de lancer un mouvement d’émulation à l’échelle nationale pour exploiter la synergie de l’ensemble du système politique et la participation active des entrepreneurs, des entreprises et du peuple pour mener à bien la révolution dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Phuong Nga/CVN