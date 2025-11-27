Images satellitaires et drones, de nouveaux alliés contre les sources d’émissions

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a annoncé le déploiement de drones et d’images satellitaires pour surveiller et détecter les principales sources d’émissions contribuant à la pollution environnementale au cours des prochains mois.

Le ministère transmettra les images des infractions aux autorités locales, en demandant aux comités populaires provinciaux et municipaux d’agir immédiatement après réception des signalements.

Cette mesure s’inscrit dans une série de mesures d’urgence mises en place face aux prévisions de forte pollution atmosphérique pour fin novembre et début décembre à Hanoi et dans les provinces environnantes.

Dans une communication officielle adressée aux dirigeants de Hanoï, Hai Phong, Bac Ninh, Hung Yên, Phu Tho et Ninh Binh, le ministère a cité des données du système national de surveillance environnementale et des prévisions météorologiques indiquant que, dans les dix prochains jours, les régions du Nord – notamment Hanoï et les provinces voisines – connaîtront des conditions météorologiques défavorables telles qu’une inversion de température, des vents faibles et du brouillard.

Ces conditions réduisent la dispersion des polluants atmosphériques, augmentant ainsi le risque d’accumulation de particules fines (PM2,5). Selon les prévisions, l’indice de qualité de l’air (IQA) devrait dépasser 150, affectant directement les activités économiques, la vie sociale et la santé publique.

Le ministère a exhorté les autorités provinciales et municipales à renforcer le nettoyage des rues et à mettre en œuvre des mesures pour réduire la poussière sur les routes. Les services d’assainissement et les entreprises chargées des projets d’infrastructures de transport ont reçu pour instruction d’intensifier le balayage et l’aspiration des routes, et de déployer des camions-citernes spécialisés le long des grands axes routiers et aux entrées des agglomérations.

L’arrosage et la lutte contre la poussière doivent être effectués en priorité aux heures creuses, la nuit et tôt le matin avant 06h00, afin de réduire l’accumulation de poussière avant les pics de circulation et d’éviter les embouteillages.

Contrôle des activités de construction et des transports

Les autorités doivent également renforcer le contrôle des activités de construction et des transports, deux sources importantes de poussière. Les services locaux de la construction, les forces de police et les autorités compétentes ont été invités à intensifier les inspections des chantiers, à faire respecter strictement les exigences relatives aux bâches de protection et à veiller au nettoyage des véhicules entrant et sortant des chantiers.

Les activités de construction pourront être suspendues en cas de non-respect de la réglementation environnementale, notamment lorsqu’elles entraînent une pollution par les poussières ou la propagation de boue et de débris sur la voie publique. Les infractions concernant les camions non bâchés transportant des matériaux de construction ou des déchets devront être sanctionnées.

Les sources d’émissions industrielles et les villages artisanaux pratiquant l’incinération feront également l’objet d’une surveillance renforcée. Les autorités locales sont chargées de contrôler et d’inspecter la conformité à la réglementation environnementale des installations industrielles, en particulier dans les secteurs à fortes émissions tels que les cimenteries, les centrales thermiques et les aciéries, ainsi que dans les villages artisanaux pratiquant le recyclage ou l’incinération.

Les autorités communales et de quartier doivent renforcer la gestion sur le terrain. Les forces de police locales seront en première ligne, en coordination avec les organismes compétents, pour patrouiller, détecter et sanctionner sévèrement l’incinération illégale de déchets ménagers, de paille et de sous-produits agricoles, notamment dans les zones frontalières et à proximité des grands carrefours.

Le ministère a également insisté sur la nécessité de renforcer la communication publique et les alertes sanitaires. Les services locaux de l’agriculture et de l’environnement et les services de santé collaboreront avec les médias pour fournir des informations régulières sur la qualité de l’air et inciter les habitants à consulter l’indice VN AQI via l’application VNAir.

Les consignes de santé publique devraient rappeler aux citoyens, notamment aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes souffrant de problèmes respiratoires, de limiter leurs activités extérieures, d’éviter de faire de l’exercice en plein air tôt le matin et tard le soir, et de porter un masque lorsque la qualité de l’air est mauvaise.

Si nécessaire, le ministère collaborera avec les collectivités locales pour mettre en place des groupes de travail intersectoriels chargés d’inspecter et de superviser l’application de ces mesures. Les infractions seront sanctionnées avec la plus grande fermeté et les informations concernant les organisations et les personnes contrevenantes seront rendues publiques.

