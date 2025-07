ONU : lancement d'une initiative pour stimuler l'emploi des réfugiés

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont lancé un programme pionnier de "formation à l'embauche" pour les personnes déplacées dans la région Asie-Pacifique, dans le but de renforcer l'accès des réfugiés aux marchés du travail internationaux.

>> L'ONU demande un soutien international pour accélérer le retour des réfugiés en Syrie

>> Conflit Israël - Iran : le HCR appelle à une désescalade urgente face à des craintes humanitaires

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"En investissant dans le potentiel des personnes en déplacement, nous ouvrons la voie à un avenir où les compétences comptent plus que le statut, et où chacun peut s'épanouir avec dignité et détermination", a déclaré la directrice générale de l'OIM, Amy Pope.

"Les migrants et les réfugiés apportent compétences, expérience et détermination. Cette initiative permet de conjuguer ces qualités avec de réelles opportunités sur le marché du travail, bénéficiant ainsi tant aux individus qu'aux communautés qui les accueillent", a ajouté la responsable.

Alors que les déplacements forcés atteignent des niveaux records, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a, de son côté, indiqué "avoir besoin de toute urgence de solutions concrètes et évolutives pour que les réfugiés puissent trouver sécurité et opportunités".

Cette nouvelle initiative, a-t-il poursuivi, "est une véritable bouée de sauvetage, ouvrant des voies légales vers l'emploi et soutenant ainsi les réfugiés et les économies d'accueil", saluant "un excellent exemple", de la manière dont les pays riches peuvent se mobiliser et traduire la solidarité en actions.

Financée par le gouvernement australien pour une période initiale de 22 mois, l'initiative vise à développer les compétences des candidats et à les associer à des opportunités d'emploi internationales adaptées, contribuant ainsi à combler les pénuries de main-d'œuvre et à promouvoir l'autonomie des réfugiés.

Lancée en Asie-Pacifique, cette initiative proposera des formations ciblées pour renforcer les compétences d'un groupe restreint de réfugiés, s'attaquant ainsi aux obstacles courants qui empêchent les employeurs d'embaucher des personnes déplacées.

L'objectif ultime est de construire un modèle évolutif et durable, reproductible dans toute la région Asie-Pacifique et à l'échelle mondiale.

APS/VNA/CVN